LIVE／美豬牛行政命令闖關　藍綠甲動、陳時中親征

記者徐政璿／台北報導

立法院衛環委員會12日召開公聽會，14、15日接續聯席審查攸關進口含萊劑（瘦肉精）美豬的9項行政命令，並邀衛福部長陳時中列席。民進黨團、國民黨團因應議事攻防，均發布甲級動員備戰。

總統蔡英文在8月28日宣布開放含萊克多巴胺的美國豬牛肉進口，引發國內豬農錯愕、民眾恐慌。立法院9月25日院會中，朝野黨團有共識將9項行政命令交付送交經濟、外交國防、財政、教育文化，以及衛環等5個委員會聯席審查。

國民黨立法院黨團書記長林奕華表示，因應14、15日經濟、社環委員會將分別聯席審查進口含萊劑美豬等9項行政命令，國民黨團已發布甲級動員，並將重點擺在經濟委員會排審的農防字第1011473960號公告，因為該公告涉及解禁萊豬進口。

民進黨立法院黨團莊瑞雄則說，黨團同樣針對14、15日經濟、衛環委員會的聯席審查發布甲級動員；至於農防字第1011473960號公告是否14日審查完並准予備查的問題，因國民黨團對議案有不一樣的態度，屆時視議事狀況評估。

此外，民眾黨立法院黨團13日在議場前召開記者會表示，要求衛福部撤回兩個最關鍵的行政命令，包括30月齡以上美加牛肉的進口、動物用藥殘留標準。

9項有關萊豬進口行政命令，包含農防字第1011473960號公告，包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定、進口牛肉檢疫及查驗作業程序、美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定、散裝食品標示規定（2項）、散裝食品標示相關規定廢止案、動物用藥殘留標準。

醫師：瘦肉精使牛隻死亡率增加91%

立法院於12日舉辦的首場公聽會中，高雄榮總台南分院精神科前主治醫師蘇偉碩揭露，美國消費者聯盟在2012年就要求美國食品藥品監督管理局（FDA）把瘦肉精下架，而且美國研究發現，因為瘦肉精影響，牛隻死亡率增加91%，豬隻的攻擊性增加，對胎兒腦神經有影響，美國8歲兒童自閉症類群確診率攀升。

蘇偉碩也指出，開放萊克多巴胺的行政命令完全牴觸食安法和行政程序法，應該要立即收回違法的命令，立法院應該決議通知衛福部廢止開放萊克多巴胺的行政命令，衛福部則應該立即更正「食品風險評估諮議會設置辦法」，將進行風險評估的法定職權還給食品風險評估諮議會，再依法進行萊克多巴胺的食品風險評估。

高醫生物醫學博士王文心則指出，2015年台灣發表一篇本土研究在國際期刊上，是全世界第一篇以體外人體細胞測試證實萊克多巴胺ractopamine具有細胞毒性的研究。研究更是全球第一篇以CODEX安全容許量10ppb的濃度餵食動物的實驗，發現10ppb的萊克多巴胺具有使果蠅腎臟結石，攀爬能力受損，更使得長期食用萊克多巴胺的果蠅族群平均壽命明顯減短等重大發現。

▲蔡英文政府宣布開放瘦肉精美豬引起食安疑慮。（資料照／記者林敬旻攝）

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