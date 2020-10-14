陳吉仲萊豬報告一分鐘被趕下台　林為洲搶麥克風與莊瑞雄爆衝突

記者崔至雲／台北報導

立法院今（14日）召開衛環委員會，針對來豬進口的相關配套措施進行討論，但在會議上未開始前，國民黨立委針對程序問題進行討論，決定在審議前先進行程序發言，但在眾多立委登記發言順序中，主席賴瑞隆忽然請農委會主委陳吉仲上台發言一分鐘左右，國民黨籍立委林為洲不滿程序有問題，直接衝上發言台，要求陳吉仲下台，和民進黨籍立委莊瑞雄爆發肢體衝場面一度混亂。

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▲▼經濟委員會，農委會主委陳吉仲列席備詢，場面一度混亂。（圖／記者湯興漢攝）

經濟委員會今日審查「行政院農業委員會函，為修正該會101年9月7日農防字第1011473960號公告」。在會議前因程序問題，林為洲不滿主席在程序發言前請陳吉仲上台發言，直接衝上發言台搶走陳吉仲麥克風，場面混亂。林為洲上台後表示，會議前已經在討論相關程序，決議在會議先進行程序問題，但主席忽然就讓官員上台報告，林為洲不爽表示，程序發言就是要在官員報告前先進行，「這是慣例阿！是你們先破壞議事規則跟委員會慣例」。

林為洲也說明，針對萊豬進口相關議題，國民黨立委希望，希望先召開公聽會，再召開實質委員會。

▲國民黨立委林為洲一度搶農委會主委陳吉仲發言台，現場一度混亂。（圖／立法院網站）





▲被趕下台的農委會主委陳吉仲坐在位子上等待。（圖／記者湯興漢攝）



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