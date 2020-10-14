開放萊劑美豬美牛換什麼？　行政院食安辦列出「關鍵一句話」

▲衛福部長陳時中堵訪 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者嚴云岑／台北報導

蔡政府8月突襲宣布開放萊劑美豬與30月齡以上美牛進口引發反彈，立法院今（14）日召開5委員會聯席審查，討論含萊劑美豬進口行政命令。美豬攻防戰將進入深水區，衛福部長陳時中會前堵訪時回應，會盡量對大家關心的部分解說清楚，中央也會編列預算、經費支持地方擴增檢驗量能。

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上午委員會由社會福利及衛生環境、經濟、外交及國防、財政、教育及文化委員會聯席召開，主要審查衛福部函送「動物用藥殘留標準」、「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」與「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」。

衛福部、農委會、經濟部、外交部等均提交書面報告，行政院食安辦在書面報告上寫到，此次開放是「為排除過去阻擋在台北雙邊貿易的障礙」，可視為蔡政府首度為美豬開放表態。

陳時中表示，尊重立院聯席審查決定，會盡力對大家關心的部分說清楚，對於地方政府反應審查人力不夠一事，先前向行政院提出相關計畫，院長蘇貞昌也支持增加檢驗量能，因先前已承諾不會增加地方政府支出，因此經費、人力都會由中央編列。

▲食安辦主任許輔。（圖／記者嚴云岑攝）

▲▼立法院衛環委員會，衛服部長陳時中列席備詢。（圖／記者湯興漢攝）

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