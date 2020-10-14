美豬牛行政命令14日闖關　陳時中出馬、藍綠黨團甲動

▲立法院14、15日排審美豬、美牛行政命令，將會是一場藍綠大戰。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院朝野黨團日前決議，將攸關進口含萊劑美豬的9項行政命令，送交經濟、外交國防、財政、教育文化，以及衛環等5個委員會聯合審查。衛環委員會14日議程安排審查，並邀衛福部長陳時中列席。民進黨團、國民黨團因應議事攻防均發布甲級動員備戰。

9項攸關進口含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛的行政命令，將於14、15日審查。14日共審查4項行政命令，經濟委員會排審農委會函送為修正「農防字第1011473960號公告」，明定乙型受體素（β-agonist）為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列之藥品；牛及豬於國外使用萊克多巴胺（Ractopamine），不在規範之列。

同日，社環委員會先排審衛福部函送為修正「動物用藥殘留標準」、衛福部函送為修正「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」、衛福部函送為修正「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」。

剩下5項衛福部函送的行政命令，社環委員會將在15日排審，包括為修正「散裝食品標示規定」、為修正「散裝食品標示規定」第5點規定、為廢止101年9月6日公告之「散裝食品標示相關規定」、「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」、「直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」。

國民黨立法院黨團書記長林奕華表示，因應14、15日經濟、社環委員會將分別聯席審查進口含萊劑美豬等9項行政命令，國民黨團已發布甲級動員，並將重點擺在經濟委員會排審的農防字第1011473960號公告，因為該公告涉及解禁萊豬進口。

民進黨立法院黨團莊瑞雄則說，黨團同樣針對14、15日經濟、衛環委員會的聯席審查發布甲級動員；至於農防字第1011473960號公告是否14日審查完並准予備查的問題，因國民黨團對議案有不一樣的態度，屆時視議事狀況評估。

此外，民眾黨立法院黨團13日召開記者會表示，要求衛福部撤回兩個最關鍵的行政命令，包括30月齡以上美加牛肉的進口、動物用藥殘留標準。

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