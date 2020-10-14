嘉義「雙槍阿祥」栽了！「五條通」變身居家型男...警鬼影式夜襲

記者翁伊森／嘉義報導



朴子分局偵查隊於日前接獲情資，指嘉義地區1名張姓幫派份子涉嫌槍砲、毒品案件，被嘉義地檢署通報5條通緝，且為了躲避刑罰，四處借住友人住處躲藏逃匿，另張男因買賣毒品怕遭黑吃黑雙槍防身，友人稱其「雙槍阿祥」，該分局由分局長蔡進明指示下，偵查隊組成代號「祥你」專案小組積極展開調查。

▲警方查獲五條通通緝犯，身上還搜出兩把隨身槍械及毒品。（圖／朴子分局提供）

▲警方查獲張姓通緝犯，身上揹有五條通緝罪名。（圖／朴子分局提供）

警方歷經多縣巿實施埋伏跟監月餘發現，張嫌警覺性極高，外出時要他女友先行駕車外出察看有無遭跟蹤，確認安全才從隱蔽處搭車離開，直至近日才掌握張嫌逃逸習慣，在每一住處都不會超過一星期，近日張嫌見嘉義警方查緝風聲甚緊，北上借住友人位於中部某縣之民宅，刻意將交通工具停於居住處前2～30公尺外之運動公園內，平日大門深鎖並有後門可直通防火巷逃竄。

朴子分局13日早上會同彰化縣警察局溪湖分局偵查隊聲請核發搜索票執行，於行動當日，屋外鐵門半掩僅容成年人屈身而進，部署完畢後，由隊長林志鴻帶領攻堅小組低聲進入，張嫌正於二樓房間內呼呼大睡，面對警方悄然無聲進入擒獲，不禁驚醒：「啊！」的一聲束手就擒，眼神飄向床邊的沙發，警方發現張嫌眼神有異，果然於沙發後起獲改造手槍2支、彈匣2個、制式子彈27顆、二級毒品安非他命5小包（毛重7.41公克）及電子磅秤、吸食工具等。

張嫌坦承持有並表示槍枝、制式子彈是跟朋友購買作為平日防身用，毒品是向某上游藥頭購買自己吸食用並無販賣毒品情事，警方對其說法存疑。警方訊後將張嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送彰化地檢署偵辦，另持續追查毒品及槍枝來源，期能向上溯源，貫徹打擊槍毒。

分局長蔡進明呼籲，縱容槍枝氾濫會嚴重危害社會治安、有如不定時炸彈，而防制毒品犯罪查緝毒品來源，亦列為持續重點目標，民眾如有發現不法持槍及販吸食毒品可疑之人、事、物請即撥打110電話或向就近所在地之警察機關(派出所)報案檢舉。