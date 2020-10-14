美豬健康捐、單獨稅則號遭否定　費鴻泰飆罵陳時中10次「可憐哪」

▲費鴻泰飆罵陳時中10次「可憐哪」。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

美豬牛攻防戰進入深水區，立法院衛生環境委員會今（14）日起聯席審查進口含萊劑美豬行政命令，國民黨立委費鴻泰在質詢時，要求陳時中表態是否支持課徵食安健康捐、訂定單獨稅則號？在聽到否定答案後，費鴻泰指著陳時中，飆罵10次「可憐哪」，最後由蔣萬安出面緩頰，才讓質詢和平落幕。

費鴻泰一站上質詢台就表示，國防部、教育部等陸續都已禁用美豬，但一般國民卻無限制，砲轟陳時中只在乎官位，總有一天退休會被人唾罵。陳時中無奈回應「沒有的事」，也希望盡量不要變這樣。

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費鴻泰接著拿出提案，指出許多國外很多文獻都指出，萊克多巴胺美豬可能會造成一些問題，希望陳時中對是否支持課徵食安健康捐表達態度。

陳時中回應，如果委員這樣質詢，自己態度是「不支持」，因為開放萊劑都在安全容許量之下，代表對國人是安全的，與課徵健康捐有矛盾。

▲▼國民黨立委費鴻泰質詢陳時中。（圖／翻攝立院直播）

費鴻泰聽聞此說法，便搬出前衛生署長楊志良一席話，表示「鼓勵台灣人吃美豬的，都是混蛋」。陳時中立馬反擊，「那吃美牛的人呢？」場面進入白熱化。

費鴻泰見食安健康捐未獲支持，又搬出另一項提案，詢問陳時中是否同意週一財政委員會通過，由國民黨立賴士葆提案，針對萊豬與萊豬內臟訂定單獨稅則號？

陳時中聽聞後直言，「你要把內容講出來，我才能說贊不贊成。」沒想到這席話激怒費，連連飆罵10次「可憐哪」、「可憐的人」，更表示政務官要為政策辯論，不能實問虛答。

雙方激烈答辯已超過時間，由民進黨立委提出抗議，費鴻泰雖然下台，仍不滿表示，「他還在講，我就必須得問」。最後由召委蔣萬安出面緩頰，希望陳時中先了解財委會提案。陳時中也承諾，會將建議帶回討論。

▲衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅列席接受立委提問。（圖／記者湯興漢攝）



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