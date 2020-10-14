習近平視察海軍陸戰隊！　下指示「全力備戰」

▲大陸國家主席習近平13日到海軍陸戰隊視察。（圖／翻攝自新華視點）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央總書記、中央軍委主席習近平近日南下廣東，13日到位於潮州的解放軍海軍陸戰隊視察。由於解放軍第七十三集團軍日前才與陸航、特戰、炮兵、電子對抗等部隊舉行對台的立體聯合作戰登島演習，他此時視察海軍陸戰隊，並要求官兵「要將全部心思和精力放在備戰打仗上」，在台海局勢緊繃之際，格外引發聯想。

據《央視晚間》報導，習近平13日到解放軍海軍陸戰隊機關視察，他指示，海軍陸戰隊是兩棲精銳作戰力量，要把全部心思和精力放在備戰打仗上，培育不怕苦、不怕死的戰鬥精神。

習近平強調，要打造海軍陸戰隊的特色兵種文化，保持高度戒備狀態，海軍陸戰隊遂行任務多樣，能力要求多元，要堅持以戰領訓，強化任務牽引，加強針對性、對抗性訓練，從難從嚴摔打和鍛煉部隊。

他表示，海軍陸戰隊是兩棲精銳作戰力量，在維護國家主權安全和領土完整、維護國家海洋權益、維護國家海外利益方面肩負著重要職責，要努力鍛造一支合成多能、快速反應、全域運用的精兵勁旅。

據悉，央視晚間新聞聯播播出習近平視察部隊時，背景搭配海軍陸戰隊進行搶灘、登陸的演訓畫面。

解放軍海軍陸戰隊於2017年重新組建，擴編為正軍級的司令部，擔負兩棲登陸、反登陸、搶佔島礁、海岸防禦等作戰任務。

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