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彭麗媛罕見現身！　「一身灰色旗袍」端坐椅子說話

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▲▼彭麗媛一身灰色旗袍。（圖／翻攝自新華社影片）

▲彭麗媛一身灰色旗袍。（圖／翻攝自新華社影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家主席習近平夫人、聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使彭麗媛12日罕見現身，通過視訊向聯合國教科文組織第五屆女童和婦女教育獎致賀詞。 她指出，婦女得不到良好教育，就不會有人類社會發展進步。影片中，彭麗媛一身灰色旗袍，優雅端坐在椅子上。

據《新華社》報導，彭麗媛向來自斯里蘭卡、肯尼亞的獲獎者表示衷心祝賀。她表示，2015年，中國同聯合國教科文組織合作設立女童和婦女教育獎；獲獎者們以實際行動幫助女童和婦女獲取知識和技能，點燃女童和婦女的人生夢想，為促進教育性別平等、推動社會發展貢獻力量。

彭麗媛表示，「今年受新冠肺炎疫情影響，全球15億學生被迫停課，對女童的影響尤其明顯，我們更要想方設法，幫助女童復課復學，不讓女童因疫情掉隊。」

「全球成年文盲中，63%是女性，婦女得不到良好教育，就不會有人類社會發展進步，」她直言，女童和婦女教育，功在當代，利在千秋，「我呼籲更多國家和各界人士積極支持和參與這一偉大事業。」

彭麗媛說，中國將繼續同教科文組織合作辦好2021至2025年第二期女童和婦女教育獎，推動國際教育交流合作，為促進女童和婦女教育、實現聯合國2030年可持續發展目標作出更大貢獻。

聯合國教科文組織總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）高度評價並感謝中國政府支持設立女童和婦女教育獎，為促進教育性別平等作出積極貢獻，表示聯合國教科文組織願同各方共同努力，推動全球女童和婦女擁有平等教育機會和光明未來。

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