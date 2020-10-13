習近平將現身深圳！　罕見高調放消息...分析：鞏固地位

▲習近平（右）將南下現身深圳。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

深圳特區成立40週年慶祝大會將於明（14）日舉行，《新華社》證實，大陸國家主席習近平會南下出席發表重大談話，並預計此行將會見香港、澳特首。有分析指出，中共19屆五中全會將於10月底登場，習近平此次高調現身深圳，有意進一步提高自己的地位。

深圳經濟特區於1980年8月正式成立，是中國最早成立的經濟特區之一，慶祝大會將於14日上午在廣東省深圳市隆重舉行，習近平最快可能在星期二（13日）抵達。一位來自深圳的消息人士透露，習近平會強調中國會持續對美國以及全世界開放的承諾。

但值得注意的是，習近平先前出訪每個地方，大陸官方媒體都是事後才放出消息，但這次卻是提前發布，實屬罕見。北京清華大學政治學系講師吳強接受《自由亞洲電台》訪問時指出，習近平參加慶祝大會的意義在於「將自己塑造為改革開放的旗手」。

吳強說，「意味著他在過去8年主要展現的新毛主義的旗手，將和這一次在深圳所展現的改革開放旗手合而為一。目前，黨內沒有對手，黨外也沒有對手，沒有其他力量挑戰下，他自己在過去8年扮演的一腳踩油門，一腳踩剎車的雙重角色」。

吳強強調，中共19屆五中全會將於本月底登場，習近平此次高調現身深圳，與他在五中全會進一步提高自己地位有關，「到深圳參加這個活動其實就是為五中全會，擺脫黨內的危機，擺脫中國目前所面臨的孤立狀態，來做一些象徵性的舉動」。

另外，在美中持續角力的背景下，《香港經濟日報》則分析，習近平南巡是為了突破美國圍堵，並藉此機會視察粵港澳大灣區發展，甚至有評論將習近平和1992年鄧小平南巡類比。

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