習近平現身潮州街頭！　揮手回應市民：42年前來「很多人都還不在呢」

▲習近平赴廣東考察。（圖／新華社，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共中央總書記習近平12日赴廣東考察調研，當天下午，他現身廣東潮州街頭，並對市民對話。網傳影片顯示，有市民向習近平問好，他揮手回應，稱自己42年前曾經來過潮州，「我來的時候啊，這裡可能很多人都還不在（沒有出生）呢」，當年他在潮州專門看過潮繡、陶瓷。

▲習近平與當地民眾打招呼。（圖／新華社）

據《新華社》報導，12日下午習近平考察了潮州市廣濟橋、廣濟樓、牌坊街，察看文物修復保護、非遺文化傳承、文旅資源開發等情況，隨後前往潮州三環（集團）股份有限公司，瞭解企業自主創新和生產經營情況。

報導稱，習近平在潮州古城考察時，看商鋪、問物價，同當地群眾親切交流，瞭解歷史文化街區保護和複商複市等情況。他強調，潮州是一座有著悠久歷史的文化名城，潮汕文化是嶺南文化的重要組成部分，是中華文化的重要支脈；潮繡、潮雕、潮塑、潮劇以及功夫茶、潮州菜等都是中華文化的瑰寶，彌足珍貴，實屬難得，

習近平強調，「我們愛這個城市，就要呵護好她、建設好她。」有網民指出，習近平現身之地是潮州老城區的狀元坊。

▲習近平瞭解企業自主創新和生產經營情況。（圖／新華社）

新華社早前報導指出，深圳經濟特區建立40週年慶祝大會將於週三（14日）上午在深圳市舉行，國家主席習近平將出席大會並發表重要講話。

港府此前表示，行政長官林鄭月娥今（12）日下午，將率領特區政府代表團前赴深圳，出席深圳經濟特區建立四十周年慶祝大會。代表團成員包括財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、創新及科技局局長薛永恆及行政長官辦公室主任陳國基。

來自深圳的消息人士透露，習近平會強調中國會持續對美國以及全世界開放的承諾。值得注意的是，習近平先前出訪每個地方，官媒都是事後才放出消息，但這次卻是提前發布，實屬罕見。