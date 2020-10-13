屏東竹田國際慢城聯盟　「老夫子」王澤辦簽書會

▲屏東縣竹田鄉公所10月16日在天使花園休閒農場舉行「國際慢城—2020 台灣慢城聯盟年會」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣竹田鄉公所於10月16日上午10時，在天使花園休閒農場舉行「國際慢城—2020 台灣慢城聯盟年會」，由竹田小鎮引領新風潮，打造屏東縣首發慢食．慢遊．好生活的慢活小鎮。

竹田鄉為讓更多具有特色的台灣小鄉鎮，能朝著「慢活城市」腳步邁進，攜手花蓮鳳林、嘉義大林、苗栗南庄及三義等4大慢活城市外，更結合雲林古坑、屏東瑪家、花蓮玉里、台東池上與鹿野、台中和平等共11個鄉鎮區，共同組成「台灣慢城聯盟」，推舉台灣第一個獲得國際慢城組織認證的花蓮縣鳳林鎮蕭文龍鎮長擔任第一屆聯盟主席。

首次「國際慢城—台灣慢城聯盟年會」，由今年即將加入國際慢城組織的竹田鄉主辦，經客委會及屏東縣政府的全力支持，於10月16-17日的「慢遊竹田樂活節」，邀請全台灣慢城聯盟會員及全台民眾、鄉親共同見證慢城新生活運動。

這次活動總召集人竹田鄉傅民雄鄉長表示，竹田鄉以辦喜事的心情邀請各界參與，融入「竹田鄉社區博覽會」、「新住民特色食展」、「竹田動漫展」及「頓物小旅行」等活動。

屆時活動代言人--老夫子王澤夫婦到場，舉辦簽書會，並在美崙村建造簡居，將竹田鄉視為第二故鄉，透過活動吸引更多民眾參訪，認識這座純樸小鎮的人文風情；開啟另一種宜居且永續的小鎮模式，共同邁向國際，讓世界看見台灣！

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