屏東「歌喉讚」　全國阿卡貝拉少兒組大賽5團獲獎

▲全國阿卡貝拉少兒組大賽，屏東縣5團獲獎；信義國小人聲樂團。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府培育阿卡貝拉少兒團「信義國小阿緱囝仔」、「屏東信義國小」、「Star's Echo」、「Our Song」、「排灣貝拉」5團，參加2020台灣國際重唱藝術節-現代阿卡貝拉大賽，摘下2金1銀2銅。拿下金牌第一名的「阿緱囝仔」並囊括最佳舞台呈現、最佳服裝創意、最佳少兒組合獎、最佳少兒主唱獎、最佳指導老師獎，成為比賽最大贏家。

▲阿緱囝仔人聲樂團。

「2020台灣國際重唱藝術節」台灣盃現代阿卡貝拉大賽，於10月7日至17日舉行，吸引全臺阿卡貝拉團隊參賽。今年屏東縣有5團角逐少兒組比賽，其中「阿緱囝仔」自2018年少兒組比賽開辦以來，三度蟬連金牌冠軍；去年成軍、今年首度參賽的「屏東信義國小隊」也獲金牌獎，「star’secho」獲得銀牌獎、「our-song」及「排灣貝拉」2團為銅牌獎得主。



信義國小於2013年投入縣府阿卡貝拉培訓，是全台第一個成立阿卡貝拉少兒團，該校目前有3團，最早成軍的「阿緱囝仔」現已培訓第3代，近3年在阿卡貝拉少兒組全國大賽屢屢獲獎，備受注目。今年參賽也拿下最佳少兒組合、最佳服裝創意、最佳舞台呈現、最佳少兒人聲打擊邱柏勝及王彥紘、最佳少兒主唱陳伯毫、以及最佳指導老師獎。

指導老師之一商怡雯說，屏東縣在全國大賽表現優異，靠的是團員勤於練習，每次團練從不缺席，且表演形式活潑豐富，孩子從中展現自信。

文化處表示，11月21日週六晚上7點，屏縣14團阿卡貝拉團隊「My life My song 人聲時光機」於屏東演藝廳演出，歡迎至屏東演藝廳及屏東縣立圖書館總館索票。

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