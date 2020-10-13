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這個L型文件夾很可以！內埔警＋公所強化宣導能量有創意

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▲屏東縣內埔警分局結合公所製作L型文件夾宣導品，富有創意 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警分局結合公所製作L型文件夾宣導品，富有創意 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局為幫助民眾掌握最新警、政資訊，並推展警察各項勤業務宣導效能，結合內埔鄉公所製作L型文件夾宣導品1000份，印有犯罪預防、交通安全、人口普查等新知識，將利用各社區集會時段或關懷據點進行發送，希冀提升鄉親更全面的自我保護意識，遠離毒品、詐欺及交通上危害，生活品質更有保障，讓收到鄉親感到很有創意。

內埔警分局有鑑於往年至各單位或社區宣導時，民眾需要接收反毒、反詐欺、防竊、交通安全等大量資訊，一時片刻很難全盤瞭解，而鑰匙圈、零錢包等宣導品，多半僅激勵台下民眾認真聽講的功用，當領過獎品活動結束後，多數民眾恐遺忘大半的宣導內容。

在分局長蔡耀順指導下，員警設計出充滿宣導圖像與文字的L型文件夾，內容除顯示2020年度轄內死亡車禍件數，提醒民眾路口減速、禮讓行人的重要性，也將正確的防詐觀念簡單扼要表達於圖板上，底下更附記各分駐（派出）所電話，俾利民眾遭遇困難能及時聯繫警方。

另分局也邀請內埔鄉公所參與製作，鄉長鍾慶鎮除表達謝意，也期待透過這次攜手合作，能為鄉親帶來更多的生活保障。

蔡分局長表示，警察宣導工作目的即是防阻民眾發生違法或受害情事，而宣導手段的精進有助民眾瞭解警方欲傳遞的資訊，希冀這次L型文件夾，能夠加深鄉親的安全意識，共同來維護社區的治安及交通秩序。

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