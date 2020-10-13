毛豆成機能植物飲每100公克「41.4%是蛋白質」　估5年有1億產值

▲台灣毛豆去年外銷產值高達新台幣26.1億，再創29年來新高。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台灣毛豆不得了，連續12年銷日冠軍之姿，締造數十億產值，被視為台灣綠金產業，去年外銷產值更高達新台幣26.1億，再創29年來新高。農委會高雄區農業改良場今（13日）宣布，趁勝追擊利用乾燥濃縮及微細化等加工技術，推出高機能性，用喝的毛豆植物飲，含30多種機能性成分，健身族群或銀髮族都很適合。

高雄場場長戴順發表示，今年適逢毛豆產品外銷邁入50週年，1至8月外銷產值與去年相當，有27,104公噸，產值5,935萬美元，外銷日本等25個國家。分別為競爭對手大陸及泰國輸日產品的2.02及1.59倍。這次要將過去外觀不佳、無法外銷的毛豆格外品賦予全新價值，推出國產高機能性的毛豆植物飲產品，具有多種機能性成分、零膽固醇等優勢。格外品毛豆仁估計每年約有12,000公噸，可加工濃縮成毛豆植物飲產品予以加值利用，成為毛豆產業中用喝的「新綠金」。

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▲▼高雄場表示，毛豆植物飲關鍵成分優勢為高蛋白，每100公克，內有41.4是蛋白質。（圖／記者許展溢攝）



戴順發說，採收的毛豆原料中，能夠加工成冷凍毛豆符合外銷合格品者僅占6成，剩餘4成外觀不佳的格外品，縱使將格外品從豆莢剝成豆仁，價格也不佳。且2公斤的豆莢剝不到1公斤的豆仁，1公斤的豆仁又賣不到1公斤外銷豆莢的價格。因此，推動研發乾燥濃縮及微細化等加工技術，透過真空乾燥技術完整保留著毛豆所含的豐富營養成分，成功將格外品開發成高機能性的毛豆植物飲產品。

高雄場進一步說明，根據台北醫學大學的產品功效驗證及食品工業發展研究所分析30多種機能性成分，確認國產毛豆植物飲原料之動物試驗相關功效，及其關鍵成分優勢分別為高蛋白（每100公克，蛋白質41.4公克）、高膳食纖維、卵磷脂、肌醇、異黃酮、葉綠素、葉酸、零膽固醇等。

▲▼乾毛豆粉與冷凍毛豆仁一般成分含量比較。（圖／高雄區農業改良場提供）



高雄場指出，目前該產品生產技術已授權技轉予產學合作業者永昇冷凍食品公司應用販售，相較坊間較常見機能性植物飲，如黃豆及碗豆植物飲，國產毛豆植物飲獨樹一幟，且有95%以上消費者認為飲品風味很好，市場反應極佳。預計此產品可在5年內增加1億元產值，未來將搶攻日本機能性產品市場，推進新加坡及歐美等市場。

▲戴順發說，採收的毛豆原料中，能夠加工成冷凍毛豆符合外銷合格品者僅占6成。（圖／記者許展溢攝）