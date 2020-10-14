說句抱歉很難？雞湯中藥包長蟲...老闆：退錢給她就好

▲有網友在網路社群爆料公社po文指出，他自新市區1家超市購入人蔘雞湯的中藥包內有蟲，台南市衛生局據報已派員前往稽查。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在網路社群爆料公社po文指出，她自台南市新市區1家超市購入人蔘雞湯的中藥包，回家一看補包裡頭居然有蟲，網友看了當場頭皮發麻，馬上回超市反映，結果老闆談定說：「喔！有蟲，退錢給她就好…」，網友氣炸地認為食材有問題說聲抱歉很難嗎？台南市衛生局據報已派員前往稽查中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友PO文說：「補包真的很補…，今天我心血來潮的想燉一鍋人蔘雞湯來喝喝~~~結果我去了位於台南新市區某大路旁的超市買雞肉，本想人蔘等等的中藥要去中藥房買的…，不過看到了這裡有賣人蔘雞湯的中藥包 想說乾脆一起買了…」。結果回家肉放鍋裡開始煮…，當我把中藥包放入鍋裡後，看一個頭皮發麻，整個都是蟲…氣得馬上裝袋拿去給超市要個說法。…結果員工打給他們老闆，他們老闆卻很淡定的說 喔！有蟲，退錢給她就好…。我真的快氣炸了 難道出來說一句抱歉很難？？ 態度真的很不OK餒…。大家買中藥材一定要去中藥房買。

該網友PO文後引起熱議，有網友說「恐怖」、「又是天然好食材」、「滿滿的蛋白質啊」、「這就是人生…」、「裡面添加了冬（蟲）夏草」、「好想吐喔！」……。

台南市生局食品藥物管理科蔡玲珊科長指出，有民眾在超市買到人蔘雞湯的中藥包有問題，衛生局已派員前往該超市稽查，將視稽查結果依法查處。蔡玲珊科長請民眾購買食品時，要注意食品衛生相關標示、保存日期等等，以免買到有問題的食品。

・秋冬必備潤澤神物