「你會讓你孫子吃萊豬嗎？」　江啟臣要求蘇貞昌先道歉再報告

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨團霸佔發言台、官員席。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌原訂13日上午赴立法院施政報告並總質詢，國民黨團為抗議蔡政府開放美豬進口，二度佔領發言台杯葛，導致議事空轉一上午。國民黨主席江啟臣在臉書發文，質問蘇貞昌「你會讓你的孫子吃萊豬嗎？」要求「先道歉再報告」，此外，民進黨也應為了選舉昨是今非向大眾道歉。

江啟臣表示，過去蔡總統面對開放萊豬，說會跟產業溝通、跟在野黨溝通、國會溝通，會和人民一起來面對，結果是宣布開放的時候說，不需要經過國會作為，想單憑行政命令，仗著國會多數就想直接強渡關山，農委會主委坦承過去從擔任副主委開始就一直參與開放瘦肉精的秘密會議，更是直接戳破蔡總統所說的溝通，民進黨開放瘦肉精從頭到尾就是黑箱。

江啟臣痛批，教育部說校園膳食禁用瘦肉精，國民黨提案要求禁止瘦肉精進入校園，通通遭到民進黨多數立委否決，既然說校園禁用，為什麼不能透過決議要求行政機關辦理？另外0~2歲的幼托機構，不在教育部所轄範圍，衛福部說無法可管，面對決議也是拒絕，不思解決之道，只會雙手一攤，不顧幼童食安。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



江啟臣表示，官員也知道瘦肉精有風險，不思管制、落實稽核，只會告訴民眾別吃，卻又提不出讓民眾立即有效的辨識方式，「請問蘇貞昌，你會讓你的孫子吃萊豬嗎？請你將心比心！」

江啟臣表示，食安會報迄今不召開，推給諮議會，說已經訂好了容許標準，但別忘了今天各機關面臨的問題包括稽查人力、標示、邊境管制，這是跨部會的協調工作，會報中更還有民間團體代表，說不開就是不開，這就是執政者的態度。說一定會為人民的食安把關，結果最重要的食安會報都不開。

江啟臣批評，民進黨從上到下睜眼說瞎話，雙重標準，過去反美牛美豬開放，現在蔡英文一句「時空環境改變」就要全民買單，不承認昨是今非，不承認過去是為反對而反對。蔡英文過去曾說會和國會溝通，那為什麼不願意到國會進行國情報告？此外，蔡英文曾說：「領導國家承擔責任，誠信是最基本的條件。」請問總統你的誠信在哪裡？

江啟臣呼籲，責任政治是民主的基石，民進黨為了選舉昨是今非，請先道歉，過去說人民健康不能交換，現在要犧牲人民健康，請先道歉！看看賴清德，想想蔡英文，「蘇貞昌你想當哪一個？還是不論是神明或人民，我通通都敢騙，就是不道歉？」

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