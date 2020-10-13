跨黨派立委邀安倍晉三訪台演說　盼明年3月成行

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

記者徐政璿／台北報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）9月1日到立法院發表演說，這是睽違45年後再度有外國議長在此發表演說，也是非邦交國議長中第一人。立法院跨黨派立委13日召開記者會，期盼日本前首相安倍晉三，也能於2021年3月適逢311震災第10週年的時刻，依循捷克議長訪台模式到立法院演說。

立法院13日由亞東國會議員友好協會會長、立委郭國文、副會長何志偉與林楚茵、范雲、高嘉瑜、張宏陸、陳玉珍等多位立委，共同召開「邀請前首相安倍晉三訪台演說」記者會，邀請日本前首相安倍晉三訪問台灣並進行國會演說，見證台灣日本10年友好成長。

郭國文表示，首先感謝前首相安倍晉三，長期致力於持續推動台日雙方的交流與互信，明年對於台日雙方是相當特別的一年，首先，從311大地震後，台日雙方對於天災發生時的救援與賑災，總是在第一時間自發性的相互援助，表達關心，無形中強化了兩國之間、人民之間的互助精神，時間過得很快，明年正是311東日本大地震10週年。

郭國文指出，第二，順延一年的東京奧運會、殘奧會也正巧將於明年的暑假盛大舉行。第三，邀請安倍訪台進行國會演說更彰顯一個重要意義，安倍晉三是「最友台」的日本首相，而李登輝前總統是「最友日」的台灣總統。

郭國文提到，立法院的國會外交就如同城市外交般，因此期待依循捷克議長訪台、以及延續李登輝訪日等成功外交模式，由台灣國會議員組成的立法院跨黨派協會「亞東國會議員友好協會」發起，邀請前首相安倍晉三在身體狀況允許下，到訪台灣國會進行演說，將台日互信交流的經驗傳承給年輕世代，透過兩國卸任領袖互訪常態化，維持彼此之間友誼，繼續深化台日友好關係。

根據紀錄，李登輝共訪問日本9次，第1次是在2000年卸任後隔年2001年前往日本就醫、第2次是2004年與家人赴日走訪金澤、京都和大阪等地旅行、第3次是2007年的奧之細道探訪之旅、第4次是2008年前往東京，參加日本外國記者協會演講、第5次是2009年首次在東京對社會大眾公開發表演說、第6次是2014年一般訪問、第7次是2015年首度在日本國會演講，也是首位在日本國會殿堂發表演說的臺灣領袖、第8次是2016年前往石垣島演講、參訪石垣島和牛培育，直到最後一次2018年，高齡95歲的李登輝受邀再次前往沖繩演講。

▼跨黨派立委邀請前首相晉三訪臺演說記者會。（圖／記者徐政璿攝）