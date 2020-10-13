國民黨再扛「粉紅豬」佔議場　民進黨團：這隻花3萬已經夠本

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌13日赴立法院提出施政報告並備質詢，但遭到國民黨團再度占據立法院議場官員席、備詢台及發言台，甚至搬出道具「粉紅豬」杯葛議事進行，導致蘇貞昌最終無法上台報告。對此，民進黨團書記長莊瑞雄受訪時表示，國民黨每天一直演出相同的戲碼，「那隻豬3萬已經夠本」。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨團再度霸佔發言台、官員席。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院會曾於9月22日邀請蘇貞昌進行施政報告，當時國民黨團總召林為洲率領黨籍立委霸佔發言台，要求總統蔡英文赴立院報告有關美豬牛政策，並為開放美豬進口一事向全民道歉，導致立法院議事空轉一整天。

蘇貞昌13日上午再度率領行政團隊赴立法院進行施政報告，國民黨團仍不滿蘇貞昌未對政府放寬含萊克多巴胺美豬進口道歉，再度占據立法院議場官員席、備詢台及發言台，甚至搬出道具「粉紅豬」杯葛議事進行，並擺放「院長不道歉，別想上台」等標語。

對此，莊瑞雄受訪時表示，國民黨每天一直演出相同的戲碼，林為洲曾向他表示一隻道具「粉紅豬」價值3萬元，讓他笑回「已經夠本了啦、賺那麼多」。不過，國民黨團也應該思考，一隻豬抬出來那麼久，媒體怎麼拍都是那隻豬，「拍久了畫面也不好看」。

此外，蘇貞昌稍早受訪時也表示，自己是應立法院去函邀請到立法院施政報告，也是要向立法院報告，向國人報告行政院做了什麼，未來要做什麼，「不讓我報告是出爾反爾，也阻斷國人知的權利」。

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