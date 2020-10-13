國會二度停擺　邱臣遠無奈怨：國民黨不應犧牲其他委員質詢權力

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨團霸佔發言台。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌13日上午赴立法院施政報告並總質詢，但卻遭國民黨團杯葛導致議事停擺。對此，民眾黨立委邱臣遠透過臉書抱怨，不應犧牲其他委員質詢權力，呼籲立法院長游錫堃應該出來維持議事程序。

邱臣遠在臉書表示，上個月會期總質詢已經因為國民黨委員的杯葛，讓他無法上台質詢，所以延到今天，沒想到歷史又再度重演，國民黨委員又再杯葛，「除了無奈還是無奈」。

邱臣遠說，表達政治意見有很多的方法，但犧牲其他委員質詢權力就不是好的方法，也呼籲游院長，應該要出來維持議事程序，不要神隱，讓議事殿堂可以是政策辯論的地方。

立法院會於9月22日邀請蘇貞昌進行施政報告，當時總召林為洲率黨籍立委霸佔發言台，要求總統蔡英文赴立院報告有關美豬牛政策，並為開放美豬進口一事，要蔡英文與蘇貞昌向全民道歉，導致立法院議事空轉一整天。

不過，立法院院會13日再次安排行政院施政報告，質詢委員依序為國民黨團總召林為洲、民進黨立委高嘉瑜、時代力量立委邱顯智、民眾黨立委邱臣遠及國民黨立委鄭麗文，但由於國民黨團杯葛，蘇貞昌遲遲無法上台，議事持續空轉。

針對國民黨團杯葛施政報告，蘇貞昌會前受訪時表示，他是應立法院去函邀請到立法院施政報告，也是要向立法院報告，向國人報告行政院做了什麼，未來要做什麼，「不讓我報告是出爾反爾，也阻斷國人知的權利」。

▼邱臣遠抱怨國民黨杯葛議事。（圖／翻攝邱臣遠臉書）



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