台灣、索馬利蘭一起挺過國際孤立　索駐台代表：具戰略夥伴關係

▲總統蔡英文接見索馬利蘭駐台代表。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日上午接見索馬利蘭駐台代表穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）時表示，索馬利蘭是「非洲一角」，顯示索國的重要戰略地位，而台灣在印太區域也有重要地緣戰略地位，兩國合作將可以讓彼此優勢有著更多發揮與更多發展。穆姆德則表示，台、索是有深具戰略意義的夥伴關係，並一同挺過國際孤立的負面影響，兩國會持續貢獻，打造公平和平地方，也建立成功與和平民主形象。

蔡英文表示，這段時間很多媒體以台灣「新朋友」稱呼索馬利蘭，新朋友最重要就是交流，穆姆德來台後透過各種形式互動，也讓兩國政府發現，更多兩國可以合作的機會。

蔡英文表示，穆姆德來台這兩個月，看到台灣人的日常生活與國慶活動，也看到民主與自由活力，這是最重要的資產；而索馬利蘭是非洲民主的模範生，跟台灣一樣，持續努力深化民主。

穆姆德致詞時則說，在過去30年間，索馬利蘭展現民主燈塔，引領發展和平，並對國際貢獻；而與台灣展開全面合作關係後，包括在各個面向如經濟、海事合作、社會發展、投資及貿易，相信雙方關係會欣欣向榮。

穆姆德說，馬利蘭還有很多驕傲成就，例如難民收留，就收留來自索馬利亞、葉門、敘利亞等國的難民，對世界衝突與負擔，與國際一起肩負責任。

在台索關係上，穆姆德表示，兩國簽署的協議是奠定共享民主價值，這只是第一步，未來要持續努力強化，雙邊關係並有很多未盡探索之處，如同其總統看重與馬利蘭藥最大化雙邊經貿與投資關係，「這並不是依賴單向援助，而索馬利蘭也有很多尚待開發的經濟潛力」。

他強調，索馬利蘭歡迎台灣大型公司前去投資貿易，好比資通訊、金融、數位經濟、漁業、農業、替代能源以及礦產等，「台灣與索馬利蘭是擁有深具戰略意義的夥伴關係，並一同挺過國際孤立的負面影響，兩國會持續貢獻，打造公平和平地方，也建立成功與和平民主形象。」

▼總統蔡英文接見索馬利蘭駐台代表。（圖／總統府提供）



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