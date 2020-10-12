快訊／文化大學彩虹持續2小時了！原因曝光　再戰9小時世界紀錄

▲吳聖宇PO出今天的彩虹照。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，文化大學彩虹持續發生中，從今天（12日）早上7時10分到現在已維持2個多小時。文化大學2017年也曾出現超過8小時58分鐘的彩虹，破了金氏世界紀錄，而今天的彩虹能否再創紀錄也引發關注。

吳聖宇稍早在臉書說，由於今天底層東北風到偏東風，導致陽明山北側水氣充足，台北盆地西南側又有些放晴的陽光，看起來是有利於彩虹持續發生的條件，有時間的朋友可以去看看囉。

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▼劉清煌5日拍下一張絕美雙彩虹照。（圖／劉清煌提供）

文化大氣教授劉清煌5日也拍下一張絕美雙彩虹照，讓許多學生看了驚呼。他解釋，文化靠北邊、東北邊有較高的七星山、大屯山，處在位置低一點的區域，東北季風不停過來，空氣加上水蒸氣受到地形抬升行成雲，想像剛好就在頭頂上行成，一直有一片雲很潮濕一直下雨，同時偏南的陽光這時照進來，便容易形成彩虹。

2017年11月30日，文化大學上空也高掛長達8小時58分的彩虹，破了金氏世界紀錄，原先紀錄是1994年3月14日出現在英國英格蘭的6小時彩虹。

▲▼2017年11月30日，文化大學上空高掛長達8小時58分的彩虹。（圖／資料照／網友灣真授權提供）