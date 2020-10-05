昌鴻最快今生成預報路徑6小時大改　彭啟明：雙十連假天氣有變數

▲氣象局預報員王品翔表示，熱帶低壓最快今成颱，至於是否影響台灣還要再觀察。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，熱帶性低氣壓最快今天（5日）有機會發展成今年第14號颱風昌鴻，「雙十連假的天氣有點變數。」他也貼出最新歐美模式預測路徑圖，「變數仍多，但未來1、2天會比較明確收斂一點。」

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今在臉書說，果然才差6個小時，日本氣象廳JMA整個預報路徑就大幅度改變，回到比較「合理」的預期；美軍JTWC也做出類似預報，其實這個路徑趨勢從4日傍晚的系集預報結果，應該就可以抓得出來，有持續注意這幾天以來系集預報調整結果的話，應該是「不意外」才對。

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▲▼日本氣象廳4日晚間9時預報、今晨3時預報路徑大轉彎。（圖／翻攝日本氣象廳）

▼美國聯合颱風警報中心最新預估熱帶低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝JTWC）

吳聖宇指出，不過，後期的預報誤差圈很大，表示路徑仍有很多變動性，不能掉以輕心，請大家持續關注後續變化消息。

彭啟明今也在臉書貼出歐美模式最新預測路徑，他指出，在太平洋高壓和大陸高壓之間的颱風變數仍多，但未來1、2天會比較明確收斂一點。他也說，雙十連假的天氣有點變數。

氣象局觀測，熱帶低壓在關島北北西方海面，向北移動，時速11公里，有發展成輕度颱風的趨勢。氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，熱帶低壓最快今成颱，先偏北移動，未來幾天偏西北，預估在周四接近琉球群島，但後期的路徑分歧度很大，會不會影響台灣還要再觀察。

▼最新歐美模式預測。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲▼最新歐美模式系集模擬。（圖／翻攝彭啟明臉書）

▼氣象局說，熱帶低壓最快今成颱。（圖／氣象局）