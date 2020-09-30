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彩虹觀光巴士來了！北市10月活動曝光　增設IG熱門「起跑線」、燈光秀

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▲▼北市10月推出一系列彩虹系列活動。（圖／台北市觀傳局提供）

▲北市10月推出一系列彩虹系列活動。（圖／台北市觀傳局提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台灣是全亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，為積極推廣彩虹觀光旅遊市場，北市觀傳局規劃一系列彩虹觀光活動，除了日前已在網路上備受討論的第2座彩虹地景「彩虹起跑線」已於26日正式亮相，緊接著10月3日將迎來期間限定的「彩虹觀光巴士Tour」，以及10月29日至31日壓軸登場「Color Taipei彩虹燈光投影秀」讓臺北的夜晚越來越美麗。

台北市觀傳局30日上午在台北市府1樓大廳舉辦「Color Taipei彩虹起跑記者會」，除了觀傳局長劉奕霆之外，台北市議員李建昌、王閔生、吳沛憶、邱威傑、林穎孟、徐巧芯、苗博雅、黃郁芬、徐立信辦公室主任林泰岳、簡舒培辦公室主任林于量，以及同志團體代表鄧霆、曹承羲、杜思誠等人皆到場參與，一同邀請全台有興趣的朋友搭乘北市觀巴看光影拍彩虹，期許台北持續邁向亞洲最平權的國際城市，讓世界都看見。

▲▼北市10月推出一系列彩虹系列活動。（圖／台北市觀傳局提供）

台北市觀傳局表示，為展現台北市是一個性別友善的國際城市，並因應疫情影響相關觀光產業，結合10月同志大遊行規劃彩虹觀光系列活動，以擴大推廣效益。

劉奕霆表示，10月份推出的期間限定「彩虹觀光巴士Tour」除針對彩虹熱點打造特色遊程，更特別安排變裝皇后及知名人氣網紅包括「阿卡貝拉」、「夫夫之道」及「厭世動物園」與乘客一同玩嗨台北彩虹景點。

關於北市首次推出的「彩虹觀光巴士Tour」，已於9月21日於 KKday 網路平台開始販售，遊程自10月3日起至10月30日止，每個週末各有午場、晚場兩個梯次，另外10月29及30日晚間更加開「彩虹燈光投影秀」特別班次，讓乘客可近距離於市府前欣賞表演。

▲▼北市10月推出一系列彩虹系列活動。（圖／台北市觀傳局提供）

劉奕霆透露，報名參加彩虹觀巴遊程的朋友，除可獲得豐富的台北彩虹好禮，內含限定版Taipei彩虹毛巾、台北城市茄芷袋、熊讚面膜組及台北彩虹手冊含厭世動物園貼紙外，前300位報名的朋友，更加贈市值400元的台北聯名商品大春煉皂禮盒，總價值超過新台幣800元，非常划算，絕對要提早報名。

北市觀傳局提到，重頭戲的「Color Taipei彩虹燈光投影秀」自10月29日至10月31日，連續3天，前兩天每晚6時至10時，第3天配合同志大遊行活動自晚上7時至10時結束，地點為台北市府西大門。每次主秀為5分鐘，於每個半點及整點播出，內容融合台北在地文化特色及彩虹元素，並搭配主題音樂，讓情境更精彩動人。

觀傳局指出，此外10月29及30日晚間7時至8時，更邀請知名DJ、VJ搭配即興音樂及燈光動感演出，絕對讓在場朋友享受一場音樂與燈光的盛宴，也帶著滿滿的感動回家。

面對2019年北市在西門町捷運站6號出口設「6號彩虹」地景，成為國內外旅客IG打卡熱點，成功將台灣宣傳到國際，劉奕霆提及，今年觀傳局更積極規劃第2座彩虹地景，地點在台北市政府前的市民廣場，劃設在此處的彩虹地景由市府延伸至議會方向，類跑道形式，像是奔往幸福的起點，不僅再次傳達台北市支持性平的初心，更呼應每年在市府前起走的台灣同志大遊行。

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