中秋天氣有變數！專家揭「下雨機率」　明鋒面通過降雨熱區曝

▲周四微弱鋒面通過台灣，北部、東半部以及中部的山區有出現短暫陣雨或雷雨的機會，局部地區可能有短時較大雨勢。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

今年中秋節4天連假就要到來，氣象職人吳聖宇指出，目前中秋天氣看起來還有變化性，東北風迎風面地區有下雨機會，看到月亮機會較低，不過，中南部比較不受影響，看到月亮機會較高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲迎風面北部中秋賞月機會較低，中南部看到月亮機會較高。（圖／台中市政府觀光旅遊局提供）

中秋節連假天氣備受關注，吳聖宇說，目前看起來還有變化性，不過沒有太大意外的話，應該會是比較典型的秋天型態，東北風迎風面地區有下雨機會，看到月亮機會較低，溫度也較涼。中南部比較不受影響，日夜溫差大，看到月亮的機會較高。

至於未來天氣變化，預估今天白天天氣依然穩定，各地為晴到多雲，中南部山區午後有局部熱對流降雨機會。晚間隨著中層短波槽東移南壓，前方微弱鋒面接近，北台灣雲量會開始增多，並且有出現局部短暫陣雨的機會。

▲周四鋒面通過，北部、東半部以及中部的山區有出現短暫陣雨或雷雨的機會，局部地區可能有短時較大雨勢。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



吳聖宇表示，周四微弱鋒面通過台灣，同時後續中層短波槽也將通過台灣以北向東移向琉球海面，天氣狀況較不穩定，北部、東半部以及中部的山區有出現短暫陣雨或雷雨的機會，局部地區可能有短時較大雨勢，外出記得要帶雨具，中部以南地區雲量增多，但是不太受到影響，天氣仍算是穩定，山區午後仍有局部熱對流雷雨機會。

明晚鋒面掠過後，底層東北風增強，迎風面包括桃園、大台北、北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地仍將持續有局部短暫陣雨機會，溫度也有再轉涼趨勢。

▲周五至周末北部、東半部天氣較差，斷斷續續的陰雨感受上會比較濕涼。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



周五到周末（25-27日）台灣附近維持東北風到偏北風環境，同時中層持續有華南水氣向東移動，北部、東半部天氣較差，可能持續是多雲到陰有短暫陣雨的天氣型態，雨勢不大，但是斷斷續續的陰雨感受上會比較濕濕涼涼，可能會頗有秋天的感覺。中南部則維持多雲到晴天氣，山區午後有局部熱對流降雨，平地天氣大致穩定，白天溫度持續偏暖，日夜溫差變化較大。



另外，受到北風以及雲量少有利輻射冷卻效應影響，連續兩天清晨在北台灣都有比較涼的溫度。今天清晨最低在新北市雙溪只有19.6度，桃園大溪永福也只有20.0度，夜晚清晨外出實際感受頗有涼意。

吳聖宇說，不過白天陽光底下仍然較熱，尤其中南部高溫都還是有33-34度以上，日夜溫差變化較大，算是典型的初秋特徵，很容易著涼感冒，早出晚歸要多留意。

▲白海豚颱風未來將有機會趨向日本關東，對台灣天氣無影響。（圖／中央氣象局）

白海豚颱風未來將有機會趨向日本關東，對台灣天氣無影響，南海到菲律賓以東海域熱帶擾動發展條件不佳，暫時沒有新的擾動系統繼續發展跡象。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來