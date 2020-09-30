中秋連假前變天了！　下波鋒面「濕涼掉7度連下好幾天」

▲北部今又轉為濕濕涼涼的天氣。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

變天了！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（30日）受到東北風影響，北邊水氣不少；周四中秋節水氣相對較少，連假各地天氣不錯；但下周一、下周二另波東北風影響，北部、東半部又轉為濕濕涼涼的天氣，預估高溫下降7度。天氣風險公司分析師吳聖宇提醒，下周一另一波鋒面要通過，隨後東北風再度增強，北部、東半部可能又會有一段時間是比較秋冬的天氣型態了。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今北部、東半部有局部降雨，中部山區可能也有點下雨情形；北部今晨低溫21度，29日高溫還有28、29度，今預估僅25、26度，而中南部仍可超過30度。氣象局觀測，今晨最低溫出現在桃園市楊梅和新北市石門的19.3度。

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▲▼今東北風增強，北部、東半部有雨。（圖／氣象局）

劉沛滕說，中秋連假天氣不錯，周四仍是東北風影響，但水氣相對較少，僅東半部有局部降雨，而迎風面基隆北海岸可能也有些降雨，其他地區為多雲，中南部多雲時晴、可能有些午後雷陣雨；周五至周日逐步回溫，北部周日高溫可回到約32度。

劉沛滕提醒，下周一、下周二另波東北風增強，北部、東半部可能有些局部降雨，又轉為濕濕涼涼的天氣；預估北部低溫約21、22度，高溫約25、26度，和周日相比下滑6、7度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳聖宇在臉書表示，中秋節底層東北風將逐漸減弱，風向也慢慢轉偏東風，迎風面北部、東北部、東部地區雲量仍較多，偶有局部短暫陣雨，中南部為多雲到晴天氣，山區午後有局部熱對流降雨；中秋夜在北部、東半部為多雲，雲縫中有機會看到月亮，中南部則大致晴朗，可望看到不受雲層遮蔽的月亮。

吳聖宇提到，周五至周日目前來看天氣預測依然良好，台灣附近大致為較弱的偏東風環境，東半部雲量較多，偶有局部短暫陣雨，西半部天氣晴朗，山區午後有局部熱對流降雨，整體來說適合出遊，可以好好把握。

▼中秋連假天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

吳聖宇說，溫度方面，中秋節開始隨著東北風減弱，北台灣溫度也將回升，後面幾天看來各地白天都是比較溫暖，普遍可達32至34度左右；但夜晚清晨仍有些涼意，中北部、東北部空曠地區低溫仍只有21至23度，日夜溫度變化較大，早出晚歸要多留意。

吳聖宇指出，下周一另一波鋒面要通過，隨後東北風再度增強，迎風面北部、東半部又將轉為有短暫陣雨天氣，溫度也再度轉涼；下周二起連續幾天都會受到較強東北風影響，北部、東半部下雨的情況將會維持，同時溫度也會一直偏涼，可能又會有一段時間是比較秋冬的天氣型態了。