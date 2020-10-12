快訊／再增2例境外移入！　法國、杜拜返台確診

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者張榮恩攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增2例境外移入COVID-19病例，均為本國籍20多歲女性（案528、案529），分別自法國及阿拉伯聯合大公國（杜拜）返國。

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指揮中心發言人莊人祥表示，案528今年1月至法國留學，10月4日與1名友人一同返國，入境時無症狀，兩人一同返家進行居家檢疫，個案10月7日起出現流鼻水、喉嚨癢等症狀，10月9日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離中，由於個案同行返國友人與個案在同處進行居家檢疫，因此列為居家隔離對象。

莊人祥說明，案529長期在杜拜及其他國家工作，前次自台灣出境時間為今年1月，9月30日回國休假，入境時無症狀，居家檢疫期間，於10月10日出現味覺異常症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離中，由於個案發病前2日為居家檢疫期間，未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

根據指揮中心統計，國內截至目前累計96,859例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含95,739例排除），其中529例確診，分別為437例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明；確診個案中7人死亡、489人解除隔離、33人住院隔離中。

▲2女分自法國、杜拜返國，居家檢疫期間確診COVID-19。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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