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20年新低！今年來台旅客估剩135萬　國旅大爆發衝2.1億旅次

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▲▼國旅,觀光,觀光客,花蓮,旅遊,旅客,導遊,領隊。（圖／記者李宜秦攝）

▲今年國際來台旅客創20年新低，但國旅大爆發可望達到2.1億旅次。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，今年來台人數累積至8月僅有129萬2,170人次，受到國境仍未解禁影響，觀光局保守估計今年國際觀光客約135萬人次，創20年新低。不過，國旅則反衝上近10年新高，可望達到2.1億旅次。

交通部長林佳龍今（12）日赴立法院交通委員會進行交通部業務概況報告並備詢。針對今年來台國際旅客人次暴跌部分，觀光局在報告中指出，受到疫情國境嚴管影響，今年來台人次累積至8月達129萬2,170人次。

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▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍今赴交委會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

相較去年來台旅客破1184萬人次創新高，今年僅剩135萬則是創下20年新低紀錄。整體而言，今年累積至8月，大陸市場為10萬2,261人次，負成長95.52%；非陸客市場為118萬99,09人次，負成長79.18%，新南向18國旅客減少76.45%。

觀光局解釋，各主要客源市場均受疫情影響、邊境管制措施政策呈現負成長。不過，由於因民眾無法出國，今年國旅大爆發，預估可達2.1億旅次，近10年來新高。

在國旅解封後，目前安心旅遊住房補助僅持續至10月底，針對後續冬季旅遊還會不會有相關補助，林佳龍表示，紓困3.0到12月，針對特定觀光產業還是有一些新的措施，不會像之前安心旅遊這樣全面性的補助。

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林佳龍說，安心國旅補助10月底結束後，針對特定觀光產業還是會有一些新的措施。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍說，主要涉及到預算籌措，目前還在彙整各界意見，針對還沒辦法復甦的部分會再想辦法，後續怎樣去帶動觀光業景氣，會持續規劃。

觀光局也規劃，待疫情控制得宜的時候，會配合中央流行疫情指揮中心之邊境管制措施開放期程以及外交部推動國際合作角度，吸引國際旅客來台觀光。尤其以鄰近國家航程4小時內之主力客源市場為主，強化各市場推廣宣傳，以安心來台旅遊為主軸，振興國內觀光產業。

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