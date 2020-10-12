歐陽娜娜唱「我的祖國」文化部不罰50萬　李永得：這是老梗

記者林育綾／台北報導

藝人歐陽娜娜先前將在中國國慶獻唱《我的祖國》引發爭議，外界也紛傳可能遭開罰50萬元，今（12）日文化部長李永得回應，文化部從未說可能會罰50萬，而此事最應被譴責的是中國共產黨，並表示這已經是「老梗」，不會有任何統戰效益，共產黨一直用台灣出生的影視人員來製造假象，彷彿台灣支持統一，「我想這是不會得逞的。」

▲歐陽娜娜在對岸獻唱《我的祖國》引發爭議。（圖／CFP、翻攝自央視）

[廣告]請繼續往下閱讀...

歐陽娜娜在中國國慶獻唱《我的祖國》一事，可能違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第33-1條第1項規定，「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得為下列行為：…二、與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為。」 大陸委員會先前表示，將就該案是否違反兩岸條例相關規定，依法進行查處，依陸委會認定若相關行為涉文化部主管事項，文化部將配合依法進行核處。

不過文化部長李永得今（12）日表示，文化部從來沒有說可能會罰50萬這件事情，他也提到，其實此事件最應該被譴責的是中國共產黨，「共產黨一向玩這種惡意政治操作的梗，這已經是老梗了，不會有任何統戰的效益，同時他（中共）一直想用台灣的出生的影視人員來唱所謂的祖國，來製造一種假象，說台灣好像支持統一，我想這是不會得逞的。」

李永得提到，現在台灣要努力的部分，是努力去營造影視產業的市場規模，讓我們的影視人員有更好的發展環境，至於歐陽娜娜是不是有觸犯哪一條規定，文化部也會跟陸委會密切磋商。

▲文化部長李永得認為，該譴責的是中國共產黨。（圖／記者屠惠剛攝）



其他人還看了...

國美館館長林志明10/26卸任！LINE截圖爆「夫人干政」內幕

中秋、雙十連假疏運過關 林佳龍放下重擔：提早規劃跨年、春節

旅遊泡泡鎖定「帛琉」原因曝 林佳龍：一切推動由指揮中心決定

快訊／再增2例境外移入！ 指揮中心下午2點記者會說明

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來