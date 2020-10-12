中秋、雙十連假疏運過關　林佳龍放下重擔：提早規劃跨年、春節

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

10月中秋、雙十2個連假國道交通疏運順暢，沒有預期如端午連假一樣嚴峻的塞車狀況出現。交通部長林佳龍今（12）日受訪表示，中秋、雙十連假交通疏運算順暢，他代表政府表達對用路人的感謝，也放下心頭重擔，強調會針對明年跨年、春節疏運提早做規劃，希望讓既有基礎上能夠更好。

林佳龍今出席立法院交通委員會備詢，會前受訪被問到對這次連假疏運打幾分？他表示，中秋、雙十交通疏運都算順暢，這是政府跟用路人一起的成果，他代表政府表達感謝。

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▲林佳龍今赴立法院交通委員會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

林佳龍說，這次疏運精進跟創新作為有效果，後續會總結經驗並檢討改善，基本上比預期路況還要順暢，國5高乘載管制提早結束，公共運輸部分，特別是台北到宜花之間也有增長，希望能夠促成的分流措施也都有落實。

林佳龍表示，對這次疏運可以說充滿感謝，也放下心頭的重擔，不過，每一次連假的狀況都有它的特殊性，會針對明年跨年、春節期間提早做規劃，希望在既有基礎上能夠更好。

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