他是拚命三郎！高雄澄觀所長抽搐昏迷　插管+血管裝2支架續命

記者黃子倩／高雄報導

高雄仁武分局澄觀所所長薛冠洲12日上午1點36分，在執行巡邏勤務返回派出所時，同車以及值班的員警發現他全身抽搐、昏迷，在救護車來之前還一度失去心跳，現場員警趕緊替他施行CPR；根據警方的說法，該所長才剛率隊到釣蝦場處理酒客糾紛，將人帶回派出所處理，未料身體出現狀況。

▲澄觀所所長薛冠洲巡邏返回所內突感身體不適、陷入昏迷。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲澄觀所所長薛冠洲昏迷前才剛處理酒客糾紛，將人帶回派出所處理。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據仁武分局督察組長溫基興的說法，所長薛冠洲被送到急診室之後，急診室醫師初步判斷他的腦部沒有瘀血，醫師先插管維生，經心臟科醫師檢查，發現他血液流不過心臟造成堵塞，今日已將堵塞較嚴重的血管打通裝上兩根支架，另外考量薛所長的身體狀況，評估目前先將人送加護病房觀察，下週後在疏通另一條阻塞的血管，評估是否也裝上支架。

▲澄觀所所長薛冠洲巡邏返回所內突感身體不適、陷入昏迷。（圖／記者黃子倩翻攝）

溫基興進一步表示，薛冠洲今年54歲、警大73期畢業，最近十年考績年年甲等，本身表現非常優異，昨日上班前沒有很特殊的狀況，督勤人員0到2時還跟他聊天，是去巡邏回來後感到身體不適，其他員警開車門才發現他有昏迷的狀況。至於他的休假情形 ，8日剛加休、9日輪休，10、11日正常班，均上12小時並沒有超時狀況，也無異常的工作表現與反應。

而薛冠洲素有「拼命三郎」之稱，目前接受完手術，依舊昏迷尚未脫離險境，對此，今日前來市警局的內政部長徐國勇特別提到所長的狀況，並提到「從這裡可以看到警察工作相當辛苦，三更半夜為了維護治安都必須要出勤，在這裡特別要感謝他們」。

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