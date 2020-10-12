特斯拉遭狠刮！哨兵模式全都錄　車主心痛：感覺他是故意的

記者黃宥寧／台北報導

「哨兵模式」又建功！台北市北投有位特斯拉車主，將愛車停放於在磺港路公有停車場裡，但隔天卻發現車子竟多一道清晰可見的刮痕，讓他心痛無比！多虧特斯拉哨兵模式24小時不斷電錄影，將對方整個犯案過程都錄下來，車主無奈表示對方感覺就是故意的！

▲身穿灰色外套男子從口袋拿出鑰匙若無其事刮右邊黑色特斯拉 。（圖／東森新聞）

事發在9月27日晚上7時許，繆姓車主到台北市北投吃飯，將車停在磺港路公有停車場，沒想到才剛下車，就有一名行為詭異男子靠近車輛徘迴抽著菸，接著竟從口袋拿出鑰匙往車身刮。但刮車怪客可能萬萬沒想到他刮傷的可是特斯拉！自以為神不知鬼不覺的舉動，遭哨兵模式全都錄下來，車主發現後也立刻報警處理。

特斯拉電動車擁有8個環景攝影機可提供車體周圍360度的視角，範圍更可達 250 公尺。再加上特斯拉裝有先進的「哨兵系統」，車停好並上鎖時，當鏡頭監控周圍有可疑動作，車輛將會立即啟動，車上配備攝影機也會開始錄影，車主也會收到特斯拉App跳出警示，通知有事件發生。

▼車主指出愛車刮傷痕跡，表示對方感覺就是故意刮的 。（圖／東森新聞）

什麼車不惹竟惹上特斯拉！好險有「哨兵模式」錄製犯案過程，車主繆先生心痛表示，這小小一道刮痕，車門可能得重新烤漆，價格逼近一般人的月薪。刮車怪客以為默默刮車沒人看見，但犯行全被錄下，這下逞一時之快可能得吃上毀損罪。

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