國美館館長林志明10/26卸任！LINE截圖爆「夫人干政」內幕

▲民進黨立委黃國書針對國美館「館長夫人干政」一事質詢文化部長李永得。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

國立台灣美術館日前被媒體以「館長夫人干政」為題進行系列報導，提到館長林志明的夫人彭安安頻繁干涉館務，包括花費超過百萬購買沙發等，引發各界爭議。而今（12）日立法委員黃國書更秀出LINE對話截圖，彭安安直接指揮設計施作工程，還說「我傳給你的東西不可外流！連秘書室也不要給！」文化部長李永得回應，文化部仍會針對此事啟動政風處調查，同時也證實，林志明已自請借調期滿，不再續任，將於10月26日卸任國美館館長一職。

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▲民進黨立委黃國書團隊更秀出資料和LINE對話截圖。（圖／記者林育綾攝）

立法院今（12）日召開教育及文化委員會，邀請文化部長李永得等人備職詢。而民進黨立法委員黃國書提及，日前媒體報導「館長夫人干政」事件，更秀出資料和LINE對話截圖，依據截圖可見，彭安安條列「交誼廳設備及施作工程」各種細項，疑似越過標準流程干涉館務，還直問「你現在做到哪裡了？」更警告對方「我傳給你的東西不可外流！連秘書室也不要給！」、「尤其是傳給你的圖上面有設計師的名字，和國美館宿舍工程內容字眼，請全部刪除！」

而國美館先前發布 900字聲明稿 回應澄清各項爭議，還強調「國美館將配合文化部專案調查；針對周刊報導涉及損害林志明館長個人聲譽之事，將尋求法律途徑捍衛自身清白」。

李永得今表示，國美館的回應不等於文化部的立場，「文化部仍會啟動政風處，依客觀中立的立場做事實的調查。」同時他也提到，林志明已自行申請借調期滿，也獲准同意，將在10月26日卸任國美館館長一職，不會續任，但仍會配合調查。

▲文化部長李永得證實，林志明已自請借調期滿。（圖／記者林育綾攝）

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