巴西辣模離奇失蹤！　幾個月後「赤腳裸半身」現身貧民窟

▲馮特絲被發現時精神狀態差，不少人懷疑是吸毒所致。（圖／翻攝自推特「@infowe」）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西26歲模特兒馮特絲（Eloisa Pinto Fontes）赴紐約發展後，曾為《ELLE》等時尚雜誌拍攝封面照片，但自2019年6月以後，她的家人就再也聯絡不上她。直到日前警方在巴西里約熱內盧一處貧民窟中，發現一名赤裸著上半身的女性，才讓家人再次和馮特絲聯繫上。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，馮特絲生於巴西東北部的阿拉戈斯州（Alagoas），擁有高冷亮麗的臉蛋和高挑身材的她很早就赴紐約發展，並與老公和同事男模博林諾（Andre Birleanul）同住。直到去年6月，她突然離奇消失，家人從此無法再連絡上她。

紐約市警方在5天後找到馮特絲，發現她一臉迷茫失去方向地在市區遊蕩。馮特絲的模特兒事業在失蹤後就已經中斷，她的經紀人喬伊（Joy）承諾會再替她接洽工作，而她提到她會來往紐約和德國，但也希望能在家鄉巴西有工作機會。然而馮特絲自此都沒再接到工作邀約，直到今年1月疫情爆發，時尚產業完全停擺。

#RTA La modelo brasileña dijo a la Policía estar "feliz" y fuera de peligro, meses antes de que fuera encontrada caminando desorientada en una favela. Eloísa Pinto Fontes desapareció el año pasado en Nueva York y sus familiares acudieron a la P... https://t.co/8pw5q7SgUJ pic.twitter.com/AcGku9tAAH — Nica Noticias (@NicaNws) October 10, 2020

Eloísa Pinto Fontes, de 26 anos, que já fotografou para revistas internacionais, desapareceu quando estava em Nova York. Ela foi encontrada com a ajuda de amigos da família e recebeu cuidados médicos. https://t.co/1dFC1q0RGq — G1 Alagoas (@g1alagoas) October 8, 2020

報導指出，馮特絲在未告知家人的情況下，於1月秘密返回巴西里約熱內盧，而此刻她的家人仍在到處尋找她。據了解，馮特絲來到里約後很快就搬進新男友的家中居住，但戀人浪漫的時光僅維持幾個月，直到她的行為再次「復發」變得怪異，兩人的關係便隨之終止。

目前尚不清楚馮特絲從分手後到再次被人發現的這段期間，究竟在哪些地方待過。本月5日，貧民窟中幾名街友接連通報，說看到一名女子獨自在街上晃蕩，而且打赤腳、上身全裸。社工在隔天終於找到她，為她套上黃色上衣，並確認身分。

Crack addict? Top Brazilian model who went missing found wandering disoriented in Rio de Janeiro favela https://t.co/e5B9SEVHz0 #Andre Birleanu #Eloisa Pinto Fontes #Morro do Cantagalo #crack cocaine #drug addiction — Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) October 10, 2020

當時馮特絲的精神狀況已明顯出現問題，她神情緊張，而且極度不情願被警方帶走，因為她以為這些人全都是要來偷走她東西的。當地媒體指出馮特絲帶著一個大背包，清查裡面物品發現，全部都是國際模特兒經濟公司的合約，還有各地攝影師所拍攝的照片。

如今馮特絲已被送往精神照護設施治療，而醫師表示暫無計畫排定時間讓她出院。馮特絲的母親接獲通知後，立刻從阿拉戈斯州趕往里約熱內盧，並打算留下來照顧她的女兒。