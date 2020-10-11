蔡正元比喻國慶日是生產日　但「1月1日報戶口」也有問題

▲國民黨前立委蔡正元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國慶日昨天落幕，但國慶日到底是不是國家生日意外引熱議。國民黨前立委蔡正元11日提出，有人說10月10日是台灣生日，但1911年10月10日武昌起義時，台灣還是日本殖民地，其實這跟台灣沒有什麼太大的關係；另外，1月1日開國紀念日「這種說法也有問題」。

蔡正元11日在臉書表示，有人說10月10日是「台灣生日」，這個說法很怪，武昌起義時，台灣還是日本殖民地，這跟台灣沒有關係。

至於有人主張1月1日是中華民國生日，蔡正元也認為「這種說法也有問題」，因為「沒有10月10日的生產日，哪來1月1日報戶口的日子」，再說1月1日的「開國」，並未獲得國際承認，還不是「主權國家政府」。

蔡正元描述，到了1912年2月12日，宣統皇帝溥儀在袁世凱軟硬兼施下，發布「退位詔書」把主權讓給中華民國，並由袁世凱組織臨時政府，這個時候中華民國才被國際承認。

他表示，再說「中華民國」這個國號，誕生的日子也不是1912年1月1日，而是1906年12月4日時，龔春台、劉道ㄧ和蔡紹南發動「萍瀏醴起義」，中華民國是蔡紹南取的，雖然起義失敗但「中華民國」從此成為湖南、湖北，以及江西一帶，推翻滿清政府的國號共識。

蔡正元嘆道，看看這段歷史，有些歷史唸太少的朋友們，還要吵國慶日和國家生日嗎？

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