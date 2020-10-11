雙十國慶日才剛過！Google出槌　中華民國建立時間變成「1949年」

記者施怡妏／綜合報導

國慶日昨天落幕，沒想到今日在Google搜尋「中華民國建立時間」，跳出來的時間不是1912年1月1日，竟然是1949年12月7日，也就是中華民國政權遷往臺灣的時間，資料疑似遭到竄改。

▲中華民國建立時間遭到竄改。（圖／翻攝Google搜尋畫面）

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《ETtoday新聞雲》記者實際上網搜尋，在Google搜尋列輸入關鍵字「中華民國建立時間」，跳出來的日期竟然是1949年12月7日。不管是搜尋「中華民國建立時間」、「中華民國成立時間」、「中華民國創立時間」，都顯示1949年12月7日。

▲Google資料疑似遭到竄改。（圖／翻攝自Google搜尋畫面）

中華民國南京臨時政府於1912年1月1日成立，孫中山為首任臨時大總統，黎元洪當選為臨時副總統，黃興任陸軍部長。1949年國民黨失去中國大陸的統治權，12月7日由蔣中正指示行政院召開緊急會議，電令中央政府遷臺灣臺北。

1949年12月1日，重慶被解放軍占領。12月7日，行政院電令中央政府遷臺灣臺北，大本營設置西昌，「成都設防衛總司令部」。12月8日，行政院召集緊急會議，決議遷都台北，「並在西昌設置總指揮部」，包括五院院長、各部會首長的中央政府各級官員紛紛離開成都飛抵臺北。12月10日，中國國民黨總裁蔣中正飛往台北，解放軍佔領四川省。