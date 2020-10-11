快訊／國慶連假共機全勤擾台！　20分鐘內來兩次連6天報到

▲共機運8反潛機，示意圖。（圖／國防部提供）

記者蕭羽耘／台北報導

昨天國慶日共軍仍不忘擾台，11日一早也不缺席，甚至兩度進入我西南空域，空軍照例廣播驅離，這已是共機連續6天侵入我空域。

根據記錄，11日上午8點42分中共軍機入侵我ADIZ（西南空域），高度3000公尺，空軍照例在空警戒、兩度廣播驅離；不出20分，9點01分再次侵入，高度則為4000公尺。

國防部在9月16日首度發布共機動態後，截至今天為止，這已是第25天來，共機第17度擾台。

根據軍方近期公布共機擾台的資料，9月16日至10月9日共有56架次擾台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；29日運8反潛機2架次。

10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日1架運8反潛機、1架運9反潛機；10月10日1架運8反潛機。