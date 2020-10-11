黃智賢「翻譯國慶演說」：別被蔡英文騙了她全勝！

▲資深媒體人黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭羽耘／台北報導

國慶日資深媒體人黃智賢不開心，在怒言「台灣沒有中國這兩個字鬧什麼雙十？」後，黃智賢11日更評論總統蔡英文國慶演說，直言蔡英文習慣硬話軟講，或是默默做硬事，自己曾呼籲不要被她的語氣騙了，蔡總統會穩健、堅定地走台獨之路，她國慶當天的演說獲得全勝。

黃智賢在臉書「翻譯」國慶演說，她先是拋出蔡英文有變軟嗎？隨後表示，蔡英文雙十演說，除了長篇大論講防疫成果，另外就是重視台美經濟合作。而台美經濟合作的真相，就是台灣毫不猶豫的傾向美國、積極反中，且犧牲人民健康，進口瘦肉精豬肉，大量買昂貴軍火。

黃智賢分析，對於兩岸蔡英文提到：「台海和平是彼此共同責任，台灣無法單獨承擔，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」她認為，一些觀察者說，蔡英文講話放軟了可能因為害怕，這是是不了解蔡英文。

「蔡英文習慣硬話軟講，或是默默做硬事。」黃智賢說，2000年時任陳水扁陸委會主委的蔡總統，遭社會質疑她在李登輝時期的兩國論，當時蔡英文立刻回應：「你們不喜歡，那以後我只做不說。」

黃智賢提到，2016年蔡英文的就職演說，也被許多專家稱許為「溫和」。她則認為，不要被蔡英文的語氣騙了，且自己在當天立刻提醒，蔡英文的演說有著許多台獨暗語，已經預示了她會穩健、堅定走台獨之路。

黃智賢說，蔡英文主張台海和平是彼此共同責任，台灣無法單獨承擔。她認為，真正的意思是，兩岸關係最高價值是和平。即使我台獨反中，極盡過份之能事，你也不能以武力對付我。只要你用了武力，就是破壞和平，錯就在你。所以，蔡英文有一切台獨的自由，對岸不能阻止。

至於蔡英文提到「我們願意共同促成有意義的對話」黃智賢批評，注意是共同促成，蔡英文以民主之名支持港獨，以人民意願之名去中國化尋求獨立，以區域和平之名，跟美國圍堵北京密切配合，北京都不得說三道四，共機在台海飛來飛去，就是沒有共同促成。

黃智賢提出，有意義的對話是蔡英文說了算，萬一她覺得有意義，你覺得沒意義呢？你也只能閉嘴，（北京）擺個臭臉、埋怨幾句，就破壞了台海和平，所以蔡英文全勝，這就是蔡英文雙十演說的全翻譯。

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