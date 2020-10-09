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快訊／2共機國慶前夕逼近東沙！　國軍派空中巡邏兵力應對

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▲共軍9日派遣運8及運9反潛機各1架次侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部提供）

▲共軍9日派遣運8及運9反潛機各1架次侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

明天就是雙十國慶，但國防部9日晚間指出，共軍今派遣運8及運9反潛機各1架侵擾我西南防空識別區，國軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離及防空飛彈追監，而這不僅是10月以來，共機第7次擾台防空識別區，也顯示今年共機擾台次數達到221架次。

從國防部提供的路線圖來看，兩架共機現身台灣西南海域後，往東南方向飛行，短暫侵擾我防空識別區後，轉向往西北方向飛行，並從東沙島北方上空掠過。

根據軍方近期公布共機擾台的資料，9月16日至10月9日共有56架次擾台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；29日運8反潛機2架次；10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日1架運8反潛機、1架運9反潛機。

▲運9反潛機。（圖／國防部提供）

▲運9反潛機。（圖／國防部提供）

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