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武統台灣五部曲！7時機下兩岸「全面開戰」　登陸成最大難點

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▲▼十一假期，大陸解放軍火箭軍巡航導彈第一旅進行戰備演訓。（圖／翻攝央視軍事）

▲大陸十一長假期間，解放軍火箭軍巡航導彈第一旅進行戰備演訓。（圖／翻攝央視軍事）

記者蔡儀潔／綜合報導

今年以來，共機飛越海峽中線累計達49架次，我方出動76架次戰機因應，雙雙創下1990年後的最高紀錄，而美軍同樣動作頻頻，詭譎的形勢牽動美中台三方神經。隨著對岸「武統」聲浪四起，《ETtoday新聞雲》根據專家分析，歸納出「中共攻台五部曲」。

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲遼寧艦。（圖／CFP）

1、密集演習麻痺美台

解放軍近月接連在渤海、黃海、東海、南海「四大海域」密集軍演。台灣安全研究中心副主任、前陸軍八軍團少將主任胡瑞舟指出，中共可能透過長時期經常性軍事演習，麻痺美方和台灣，例如在12月22日演習結束後，美軍準備放耶誕節假期，但事實上共軍部隊沒有解散，以便在24日或25日晚上、26日淩晨發動戰爭，讓對手措手不及。

▲▼中共解放軍進入我西南空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

▲解放軍進入我西南空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

2、戰機擾台消耗戰力

10月還沒過一半，共機已6次擾台防空識別區，也顯示今年共機擾台次數達到219架次。針對台灣周遭敵情威脅，國軍戰機共2972架次出動監偵攔截，所耗費成本約為新台幣255億元。

中華戰略學會研究員張競認為，共機飛航期間並無共軍殲擊機近接護航，抑或是以空中戰鬥巡弋態勢，在指定空域盤旋待命伺機策應，但是推估必定有殲擊機在地面待命警戒，隨時依作戰需求緊急起飛馳援前述特種空中儎台。

張競指出，共軍顯然並不認為海峽空中情勢敵意威脅程度到達緊張地步，因此並未強勢護航，此種跡象與姿態對於台海兩岸來說，算是正面訊息。

▲▼嚴德發於中秋假期視導國軍弟兄,海軍131艦隊。（圖／軍聞社提供）

▲嚴德發於中秋假期視導國軍弟兄。（圖／軍聞社提供）

另外，中華戰略前瞻協會研究員、中華鄭和學會理事揭仲指出，共軍之所以會大動作出機，很可能是刻意策畫，希望透過常態化的演訓，多次進入西南角，以對我國國軍施壓，進行壓力測試。不過，共軍是否會以常態化演訓來採取強勢的作為，目前則尚不清楚。

揭仲表示，共軍很可能會故技重施，就像1999年利用李登輝前總統「兩國論」的時機，毀掉1958年建立「共機不出海，我機不進大陸」的默契，讓我軍戰機的空中巡航範圍縮減。因此，共軍究竟是否會再次藉以壓縮我國空域，同樣也是未知數，非常值得關注。

▲▼ ▲▼東部戰區新影片 。（圖／翻攝自解放軍報）。（圖／解放軍報）

▲東部戰區影片展示夜射過程。（圖／翻攝自解放軍報）。

3、準軍事手段佔台外島

財團法人國防安全研究院1月份的《國防情勢月報》中，探討澎湖在台海防衛作戰的戰略地位。文中提到，隨著解放軍快速現代化，金門與馬祖在台海防衛作戰上的政治與心理價值逐漸超過軍事戰略價值，加上受限於地緣戰略，台海一但發生戰火，金馬必須進行獨立的防衛作戰，在戰時牽制共軍，以利本島戰力保存。

前空軍副司令張延廷指出，軍事衝突可分為低度、中度與高度衝突，從兩岸來看，最有可能發生低度衝突，地點會是在外島。他認為，外島的軍事衝突上，又以東沙島、南沙太平島以及馬祖與金門之間的烏坵等三座島嶼可能性最高，「島嶼都是易攻難守，解放軍會採取『三棲立體登陸』，也就是垂直上陸，三棲作戰。」

▲中國解放軍陸軍152毫米榴彈炮實彈射擊。（圖／CFP）

▲解放軍陸軍152毫米榴彈炮實彈射擊。（圖／CFP）

4、全面開戰

若佔領外島不足以令台灣屈服，很有可能爆發台海全面戰爭。胡瑞舟指出，中共可能使出「草船借箭」這一招數，透過大量空中及海上無人機艦，誘使台軍發射如愛國者等防空武器，「重演三國演義內的場景，在21世紀的台海上空發生，我們的武器被騙光了」，解放軍同時實施偵查，攻擊摧毀雷達、飛彈機動發射車以及主戰裝備與作戰部隊，同時摧毀殘存或復原中的設施。

「作戰最高的境界，是作戰的旋律可以配合，就像交響樂一樣，不同地點同時發生」，他進一步解釋道，除了基隆港跟高雄港有少量的海軍艦隊外，其他幾個地方都不是軍用，經過巧妙的安排攻擊台灣，之後再以火箭炮和導彈，針對全台重要官署、軍事指揮所等地進行精準攻擊。

▲▼國軍（圖／翻攝國防部發言人）

▲國軍（圖／翻攝國防部發言人）

不過，國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲表示，一場戰爭若要勝利，攻防比要3:1勝算才會比較大，「以台灣目前地理優勢，中共很難在短時間內攻下臺灣，且台灣的軍力也有一定的水準，對於防守方面也有萬全的準備。」

美國國防部日前公佈2020年中國軍力報告，指台海軍力失衡、差距持續擴大。富比世（Forbes）則持相反意見，認為五角大廈的報告忽略了台灣的飛彈，低估台灣戰力。

文章指出，台灣海峽波濤洶湧，台灣與大陸之間有許多外島堡壘，台灣本島也少有適合登陸的海灘，地理特性給台灣很大優勢；台灣可以靠水雷或隱藏的機動反艦飛彈擊沉全新的中國兩棲突擊艦，台灣的陸戰隊可用反戰車飛彈伏擊、殲滅一支不熟山路的共軍輕裝甲營，這一切都反映出臺灣享有遠比報告所形容更大的防守優勢。

▲▼GDP，人民幣。（圖／CFP）

▲中共還會打出「台灣人民幣等值通行」。（圖／CFP）

5、軟硬兩手，金錢攻勢勸降

若解放軍全面攻台，勢必要面臨說服台灣民眾不要抵抗。胡瑞舟指出，共軍可能使出「軟硬兩手」，利用輿論、法律、心理戰，鞏固擴大戰果，例如用對台內部媒體廣播宣傳，包括軍委《告台灣同胞書》，同時強調只針對軍方和台獨份子，其他生活作息一切如常。

胡瑞舟還認為，中共還會打出「台灣人民幣等值通行」，讓民眾資產一下翻4、5倍等方式拉攏民心。他最後強調2個理念，很重要的一點是要從舊的思維跳出來，尤其是提出新的觀念，目前國軍遭遇這方面的兩難，另外是真正的戰爭不同於電影，不會有背景音樂提醒你戰爭要爆發，「發生就發生了，就在你眼前。」

至於中共對台用兵的時機，國民黨智庫國家政策研究基金會國安組召集人林郁方提出7種可能，分別是台灣宣佈獨立、台灣明確朝向獨立、台灣內部動盪不安、台灣獲得核子武器、兩岸和平統一對話延遲、外國勢力介入台灣島內事務、外國兵力進駐台灣。

不過林郁方認為，短期內台海爆發戰爭的可能性不高，北京正忙於重振疫情後的大陸經濟，處理依然棘手的香港問題、中印邊境糾紛，更得專注於美國在經貿和南海的強勢作為，中共此時武力犯台不是好時機，沒有足夠理由，貿然侵台必然促使美國迅速接合區域內盟友，對中共進行軍事和經貿制裁，「北京瞭解必須耐心等待對台發動攻擊的良機。」

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