　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「除軍購外更應注意軍中文化革新」　徐巧芯籲蔡英文傾聽基層意見

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

小金門8日一輛在台服役近62年的M41A3戰車翻覆起火，釀1死1傷，引發國人關注，總統蔡英文不僅感到不捨，也透露有計畫採購最新型戰車。對此，國民黨北市議員徐巧芯9日表示，除採購武器外，更應注意軍中文化革新與管理，呼籲蔡英文跟國防部長嚴德發聽聽基層軍人的真實意見。

「該汰換的早該汰換，即使目前國防部調查尚未出爐，尚無從得知是否與翻覆有關。」徐巧芯在臉書表示，她要特別提醒蔡英文，打仗或演習，並非只是設備是否精良，即便再精良的武器，也需國軍反覆練習、時刻提醒，才能避免意外發生。除採購武器外，更應注重軍中文化與管理，畢竟武器是死的，人是活的，具有強烈戰鬥意志和戰力的軍隊，裝備固然重要，但同等要緊的是如何建構這個體系。

徐巧芯建議，第一、建議軍方勿在調查結果出爐前對媒體放話。她指出，蔡英文9日也說本案必須調查清楚，但從媒體上竟然看到軍方已說，「是戰車勾到電線才翻覆的」。如果調查出爐之前，就定調戰車勾到電線會翻覆，那麼汰換最新型的戰車，就不會翻覆了嗎？事故發生的可能性很多，從設備問題、人為操作疏失方方面面都有可能，這麼重大的事情，最好詳盡調查後，正式、公開的以記者會形式向社會大眾完整說明為佳。

第二、軍中文化革新，不要只聽高層意見，徐巧芯喊話，「請蔡英文、嚴德發，聽聽基層軍人的真實意見吧！」不要總是為了讓大長官、小長官們相互逢迎拍馬，導致基層官兵們叫苦連天。

她表示，比方說全國軍各聯兵旅要成立戰鼓隊的事情，或者最近又看到有長官要求軍人負責「樹木移植」還要考核，這些浪費人力、無助提升戰力的事情，每每都要等基層的軍人匿名在網路上爆料後，才有機會被改善或調整。若說承平時期沒事找事做也就算了，但目前國軍人力吃緊，放假、補休的機會越來越少，竟然還有心思下指令讓他們去做這些事？希望國軍高層能夠醒醒。

徐巧芯也強調，國軍是保衛中華民國最重要的力量，絕非沒有戰力，但需要各階層領導者再付出更多心思予以強化。在國慶前夕，除了這場不幸意外，看到了CH-47SD、UH-60M在台北上空掛著國旗，配合國慶預演「國歌領唱」儀程，相當感動，再一次祝福中華民國國運昌隆，國家的未來靠全民一起努力。

其他人也看了這些...

國慶預演搶先看！　F-16、雷虎小組衝場總統府
2020國慶晚會在基隆　「台灣頭限定版可樂果」限量免費送
國慶連假疏運一張圖秒懂　0至5時國道全線暫停收費

更多熱門新聞...

超過30位歐洲政要祝賀台灣國慶　力挺加入WHO
雙十國慶節目三大亮點曝光　內行攻略看這裡
10／6起連5天！總統府國慶光雕秀　展演時間看這裡

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
婚禮上「伴娘突強吻新郎」　新娘臉瞬間綠爆
營養師揭「玉米、玉米筍」身世！它不是蔬菜：吃錯胖2kg
快訊／北海岸鼻頭角拍美照　1女遭2層樓高巨浪捲落海
兄弟6球員異動！陳子豪回一軍　黃恩賜等3人下二軍
快訊／抓到了！「R22直升機」違規淡水亂飛　嫌犯將移送士檢
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「除軍購外更應注意軍中文化革新」　徐巧芯籲蔡英文傾聽基層意見

在野聯手申請釋憲　民進黨團「不需要」：監院人事同意權合法進行

力挺林飛帆！卓榮泰嗆：民進黨不會要求殘抱九二共識的國民黨道歉

國慶大會採全實名制限額參加　朝野立委沒報名無法出席

蔡英文透露有計畫買新戰車　陸軍證實：已完成換裝規畫

康軒吹哨者疑遭霸凌「被離職」 　侯友宜霸氣回應：一定重罰！

疫情肆虐！台灣照常舉辦國際賽　13國23隊開踢「拉美足球賽」　

林飛帆護航美豬遭嗆雙標　黃暐瀚嘆：他應自問與8年前有何不同？

蔡其昌以父之名捐助3母校2百萬獎助學金　讓清寒學子安心念書

朱立倫籲走出小圈圈　暗指「黨內最強」但社會不認同仍沒希望

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

學起來！韓國爆紅「便當盒蛋糕」小尺寸+高顏值自用送禮都適合❤

高雄第5起警酒駕！酒測值「0.99」　派出所長撞女騎士...被調離現職

新竹「神獸級」450萬特斯拉小黃　鷹翼車門自動開啟！外型超吸睛

檢舉達人連拍...黑衣男氣炸踹車 疑積怨已久！民眾：他引起公憤

「謎之水果」含滿滿膠質而且超貴　軟Q像天然果凍網友大推：很甜！

「除軍購外更應注意軍中文化革新」　徐巧芯籲蔡英文傾聽基層意見

在野聯手申請釋憲　民進黨團「不需要」：監院人事同意權合法進行

力挺林飛帆！卓榮泰嗆：民進黨不會要求殘抱九二共識的國民黨道歉

國慶大會採全實名制限額參加　朝野立委沒報名無法出席

蔡英文透露有計畫買新戰車　陸軍證實：已完成換裝規畫

康軒吹哨者疑遭霸凌「被離職」 　侯友宜霸氣回應：一定重罰！

疫情肆虐！台灣照常舉辦國際賽　13國23隊開踢「拉美足球賽」　

林飛帆護航美豬遭嗆雙標　黃暐瀚嘆：他應自問與8年前有何不同？

蔡其昌以父之名捐助3母校2百萬獎助學金　讓清寒學子安心念書

朱立倫籲走出小圈圈　暗指「黨內最強」但社會不認同仍沒希望

4年月經沒來！醫院說她便秘堵住　一查驚覺「另一子宮」藏爆量血

全球最大關公雕像竟是「違建」！遊客沒興趣「基座還發生沉降」

快查手機IG多久沒更新　半年沒開「小心帳號被盜」

中職／樂天臨時更換先發投手　洪總：很正常

中職／象獅大戰先發打線　統一右打陣容要突破德保拉

想買二手PS4！求女友「墊付5000元」遭拒怒提分　千人看傻全支持

葉門法庭怒把「川普判死刑」求償2800億！　指控罪行曝光

「商店綜合保險」套裝來了！一次保障財產、公共意外及停業損失3大風險

台南市國中學生技職初體驗活動　光華女中登場

新竹鬧區咖啡廳天花板突坍落　16歲路過少女慘遭砸頭送醫急救

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

政治熱門新聞

扁馬蔡20年5大戰車死傷事件　那一年M60A3直接爬上悍馬車

快訊／蔡英文不捨戰車殉職士官：有計畫採購最新型戰車

遭韓粉出征　罷韓正妹「這理由」告不成

小金門戰車翻覆釀1死1傷　M41A3服役遭披露已有62年

林飛帆遭批當「林9萬」後立場大變　朱立倫：民進黨要為美豬扛起責任

陳廷寵批國軍戰力0　顏若芳：您身為前陸軍總司令沒責任？

康軒吹哨者「被離職」 　侯友宜霸氣回應：一定重罰！

被追問總統接班人　蔡英文當場「讓位」給鄭文燦

2020國慶晚會在基隆　「台灣頭限定版可樂果」限量免費送

高雄國小冷氣爆停機又被罰！校長：是超載沒跳電

教召新制出爐　陳玉珍：現在情勢緊張2022年才上路有點太晚

快訊／共機1架運8侵擾我防空識別區　今年累計219架次

藍營嗆爆雙標　名嘴嘆：他應自問與8年前有何不同？

總統令：海委會副主委莊慶達接海巡署長　免職國發會副主委鄭貞茂

更多熱門

相關新聞

蔡英文透露有計畫買新戰車　陸軍證實：已完成換裝規畫

蔡英文透露有計畫買新戰車　陸軍證實：已完成換裝規畫

陸軍一輛M41A3戰車8日於小金門村莊翻覆，釀成1死1傷，總統蔡英文對此表達不捨，要求軍方全力協助殉職家屬，也計畫採購新型戰車，汰換老舊戰車。

疫情肆虐！台灣照常舉辦國際賽　13國23隊開踢「拉美足球賽」　

疫情肆虐！台灣照常舉辦國際賽　13國23隊開踢「拉美足球賽」　

被追問總統接班人　蔡英文當場「讓位」給鄭文燦

被追問總統接班人　蔡英文當場「讓位」給鄭文燦

快訊／蔡英文不捨戰車殉職士官：有計畫採購最新型戰車

快訊／蔡英文不捨戰車殉職士官：有計畫採購最新型戰車

武統台灣五部曲！登陸成最大難點

武統台灣五部曲！登陸成最大難點

關鍵字：

徐巧芯戰車蔡英文國軍國防部

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

即／少年遭流彈打中下體　救護車又出車禍

琳妲：瑋哥到此為止　曝反骨真面目

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

台男問存100萬娶烏克蘭新娘有多爽被潑冷水

瑋哥證實「已和反骨解約」：領頭羊為慾望變了樣

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

台南熊貓超市出包　foodpanda大軍被訂單綁架

即／女山友爬嘉明湖300公尺倒地　送醫不治

長期受虐！3歲孩腦「萎縮像80歲老人」

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

台大畢業！15科系年薪曝：最低才40萬

更多

最夯影音

更多
泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編
王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面