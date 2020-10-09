「除軍購外更應注意軍中文化革新」　徐巧芯籲蔡英文傾聽基層意見

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

小金門8日一輛在台服役近62年的M41A3戰車翻覆起火，釀1死1傷，引發國人關注，總統蔡英文不僅感到不捨，也透露有計畫採購最新型戰車。對此，國民黨北市議員徐巧芯9日表示，除採購武器外，更應注意軍中文化革新與管理，呼籲蔡英文跟國防部長嚴德發聽聽基層軍人的真實意見。

「該汰換的早該汰換，即使目前國防部調查尚未出爐，尚無從得知是否與翻覆有關。」徐巧芯在臉書表示，她要特別提醒蔡英文，打仗或演習，並非只是設備是否精良，即便再精良的武器，也需國軍反覆練習、時刻提醒，才能避免意外發生。除採購武器外，更應注重軍中文化與管理，畢竟武器是死的，人是活的，具有強烈戰鬥意志和戰力的軍隊，裝備固然重要，但同等要緊的是如何建構這個體系。

徐巧芯建議，第一、建議軍方勿在調查結果出爐前對媒體放話。她指出，蔡英文9日也說本案必須調查清楚，但從媒體上竟然看到軍方已說，「是戰車勾到電線才翻覆的」。如果調查出爐之前，就定調戰車勾到電線會翻覆，那麼汰換最新型的戰車，就不會翻覆了嗎？事故發生的可能性很多，從設備問題、人為操作疏失方方面面都有可能，這麼重大的事情，最好詳盡調查後，正式、公開的以記者會形式向社會大眾完整說明為佳。

第二、軍中文化革新，不要只聽高層意見，徐巧芯喊話，「請蔡英文、嚴德發，聽聽基層軍人的真實意見吧！」不要總是為了讓大長官、小長官們相互逢迎拍馬，導致基層官兵們叫苦連天。

她表示，比方說全國軍各聯兵旅要成立戰鼓隊的事情，或者最近又看到有長官要求軍人負責「樹木移植」還要考核，這些浪費人力、無助提升戰力的事情，每每都要等基層的軍人匿名在網路上爆料後，才有機會被改善或調整。若說承平時期沒事找事做也就算了，但目前國軍人力吃緊，放假、補休的機會越來越少，竟然還有心思下指令讓他們去做這些事？希望國軍高層能夠醒醒。

徐巧芯也強調，國軍是保衛中華民國最重要的力量，絕非沒有戰力，但需要各階層領導者再付出更多心思予以強化。在國慶前夕，除了這場不幸意外，看到了CH-47SD、UH-60M在台北上空掛著國旗，配合國慶預演「國歌領唱」儀程，相當感動，再一次祝福中華民國國運昌隆，國家的未來靠全民一起努力。

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