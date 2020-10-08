　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被懷疑偷錢…她慘遭「圖釘刺頭、鋸齒夾性侵」　變態男女下場出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼暴力,虐待,家暴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲王姓女子與陳姓男子僅因懷疑女子云云（化名）偷錢，竟把她騙至一KTV凌虐，且過程變態兇殘。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

王姓女子及陳姓男子因懷疑女子云云（化名）偷錢，為討錢竟設局將她騙至新莊某KTV內，接著就以圖釘釘頭、鐵夾性侵等方式凌虐，藉此逼她簽下500萬本票。新北地檢年初起訴這對變態男女，近日法院判決出爐，依攜兇器施以凌虐加重強制性交罪分別判王女、陳男4年2月及4年有期徒刑。可上訴。

王女與陳男懷疑云云先前去王女玩家時，順手牽羊偷走了200萬現金，事後2人為了將這筆款項拿回，2019年11月14日竟設局將云云騙到新莊一間KTV，一見她人就先拿麥克風電線綑綁其四肢、膠帶封嘴，確定限制行動後再開始對她拳打腳踢。

手段兇殘的王女，過程中不僅拿酒瓶直接往云云後腦勺狠砸，還把圖釘壓進她頭部，見她難以抗拒時，再由陳男接手替她脫衣強拍裸照，最後2人甚至拿出專門夾冰塊的鋸齒狀鐵夾，逼云云自己插下體，以此強暴方式性侵。

慘遭凌虐的云云不斷哀嚎，王女與陳男再逼她簽下500萬本票，並出言恐嚇，若不交錢就直接把裸照散播出去，同時要求她拿出50萬現金，否則不會放她離開。最後云云趁著2人睡著之際，透過手機對外向友求救才順利脫困。

新北地院審理時認為，王、陳2人僅因懷疑云云偷錢，就使用如此強暴、變態的手段凌虐性侵，甚至拍裸照逼迫簽本票，行為實在不該，但考量他們事後已與被害女子達成和解，並獲得原諒，云云也透過代理人表示不予以追究，請求從輕量刑，審結依最低刑度判王女有期徒刑4年2月、陳男4年。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／國慶前夕金門「戰車翻覆」！起火燃燒1死1傷
快訊／館長槍擊案…竹聯寶和會被抄家！要角施俊吉聲押禁見
姊夫半夜性侵小姨子　姊姊聽聲音驚醒：不想事情擴大
4大學生夜探柴山鬼洞！　0點0分聽女子嚎哭聲嚇傻
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國慶前夕金門「戰車翻覆」！起火燃燒1死1傷

快訊／南港公寓3F陽台竄火舌！　屋主一家急抱2隻狗驚逃

補助6學弟「罷韓」車資涉賄　工程師「沒要他們怎麼投」不起訴

快訊／館長槍擊案…竹聯寶和會被抄家！要角施俊吉聲押禁見

被懷疑偷錢…她慘遭「圖釘刺頭、鋸齒夾性侵」　變態男女下場出爐

快訊／太保市水牛厝公園民眾溺水　無生命徵象搶救中

被砍重傷昏迷要簽名才能告！家屬怒嗆檢警：以後最好打成植物人

逼徐乃麟出面喬債　辣椒水襲擊綁架他朋友…5人被起訴

南投集團婚禮…30對新人情定日月潭！體驗「陸海空」三大景點

４大學生夜探柴山鬼洞！0點0分傳女詭嚎哭...大膽包圍結局被讚爆

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

流浪汪「想要有個家」每天等門 收編後躺爸懷裡變身撒嬌狂魔！

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

法鬥「時間到就定位」趴地等門　 馬麻看了超揪心：後悔裝攝影機

超商店員私吞6萬元包裹被逮！　 阿公心疼：交到壞朋友走上歪路

147cm美腿女孩機車上無助搖晃 雙腳踩不到地「釋放中柱」好辛苦

快訊／國慶前夕金門「戰車翻覆」！起火燃燒1死1傷

快訊／南港公寓3F陽台竄火舌！　屋主一家急抱2隻狗驚逃

補助6學弟「罷韓」車資涉賄　工程師「沒要他們怎麼投」不起訴

快訊／館長槍擊案…竹聯寶和會被抄家！要角施俊吉聲押禁見

被懷疑偷錢…她慘遭「圖釘刺頭、鋸齒夾性侵」　變態男女下場出爐

快訊／太保市水牛厝公園民眾溺水　無生命徵象搶救中

被砍重傷昏迷要簽名才能告！家屬怒嗆檢警：以後最好打成植物人

逼徐乃麟出面喬債　辣椒水襲擊綁架他朋友…5人被起訴

南投集團婚禮…30對新人情定日月潭！體驗「陸海空」三大景點

４大學生夜探柴山鬼洞！0點0分傳女詭嚎哭...大膽包圍結局被讚爆

快訊／國慶前夕金門「戰車翻覆」！起火燃燒1死1傷

快訊／南港公寓3F陽台竄火舌！　屋主一家急抱2隻狗驚逃

柯文哲：健保準備金不足　已派社會局找錢補助65歲以上長者

東森自然美攜手工研院　探究肌膚檢測大未來

私廚月薪50K「一周只煮5晚餐」　高雄哥面試怒炸：找模特兒啊？

台灣是隻「豪豬」！　美國安顧問：解放軍兩棲攻台太難

「萊劑文宣」進入校園家長憂心　藍委籲發起公投！全民抵制美豬

二手市集挖寶趣　雲林縣10月17日統一發票傳愛做公益

補助6學弟「罷韓」車資涉賄　工程師「沒要他們怎麼投」不起訴

15歲少女騎腳踏車撞BMW！車主諒解不追究...3年後卻挨告了

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

社會熱門新聞

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

替館長槍手辯護搞臭名聲　王牌律師放棄辯護

快訊／館長案破案曙光！竹聯寶和會要角到案

館長槍手所屬幫派遭抄家　警嗆：都不准跑

3惡煞拿吸管戳熟女美臀　還用酒瓶打爆她男友的頭！

台南少女遭3男性侵　他319字還原

男總裁女副總「兩腳交叉」　法官都傻眼

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

小琉球潛水！他上岸不見潛伴報案...海面浮出水蛇腰

3男撿屍台南少女！嫌求禍不及家人

台南少女遭性侵　女網友怒嗆3男

快訊／捷運復興崗站「婦人持刀」！警逮捕送醫

更多熱門

相關新聞

台南3男遭爆性侵少女「撂人圍警局」　警回應了

台南3男遭爆性侵少女「撂人圍警局」　警回應了

有網友在臉書PO文網路爆料，指台南有3名男子毆打少女，除逼洗澡還趁機輪流侵犯，少女事後由家人陪同報案，3男竟撂人包圍警局嗆聲，態度囂張，台南市警三分局8日指出，本案今年7月13日已受理，將3名涉案男子依妨害性自主罪嫌移送法辦，並無所稱包圍警局及嗆聲被害人家屬情事。

尿布全是血！10月大女嬰遭獸父性侵致死

尿布全是血！10月大女嬰遭獸父性侵致死

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

3男撿屍台南少女！嫌求禍不及家人

3男撿屍台南少女！嫌求禍不及家人

金牌教練下藥性侵　助興水摻酒硬上女碩生

金牌教練下藥性侵　助興水摻酒硬上女碩生

關鍵字：

圖釘鐵夾變態私刑性侵KTV討錢

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

館長案嫌手機遭破解！傳收千萬行兇

快刪！16種App「藏惡意軟體」　偷扣錢、盜取個資

控3男撿屍台南少女　她超硬背景曝

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

白紗重機妹「雪乳過彎」爆紅　學霸身分曝光

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

弟養1個月！摺耳貓→立耳腫成球

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

《玩很大》行前通知留小鬼名字

替館長槍手辯護搞臭名聲　王牌律師放棄辯護

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

更多

最夯影音

更多
吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你

吳宗憲回歸《玩很大》黃隊隊長！　喊話小鬼「幫你扛一下」…KID：鬼哥我愛你
雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

雨天能去哪？玩翻複合型遊樂場 保齡球、唱歌5小時玩到飽231元

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

慘！海關懷疑「8千元保齡球」藏毒　暴力鑽2洞...他怒：查驗沒通知我

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

林口流浪狗群圍攻...咬死無助貓　他聽叫聲已太遲：那數量不敢趕

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

澎恰恰為還債：任何通告我都願意！　靠汪建民牽線借錢「他與180萬詐騙無關」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面