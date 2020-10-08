被懷疑偷錢…她慘遭「圖釘刺頭、鋸齒夾性侵」　變態男女下場出爐

▲王姓女子與陳姓男子僅因懷疑女子云云（化名）偷錢，竟把她騙至一KTV凌虐，且過程變態兇殘。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

王姓女子及陳姓男子因懷疑女子云云（化名）偷錢，為討錢竟設局將她騙至新莊某KTV內，接著就以圖釘釘頭、鐵夾性侵等方式凌虐，藉此逼她簽下500萬本票。新北地檢年初起訴這對變態男女，近日法院判決出爐，依攜兇器施以凌虐加重強制性交罪分別判王女、陳男4年2月及4年有期徒刑。可上訴。

王女與陳男懷疑云云先前去王女玩家時，順手牽羊偷走了200萬現金，事後2人為了將這筆款項拿回，2019年11月14日竟設局將云云騙到新莊一間KTV，一見她人就先拿麥克風電線綑綁其四肢、膠帶封嘴，確定限制行動後再開始對她拳打腳踢。

手段兇殘的王女，過程中不僅拿酒瓶直接往云云後腦勺狠砸，還把圖釘壓進她頭部，見她難以抗拒時，再由陳男接手替她脫衣強拍裸照，最後2人甚至拿出專門夾冰塊的鋸齒狀鐵夾，逼云云自己插下體，以此強暴方式性侵。

慘遭凌虐的云云不斷哀嚎，王女與陳男再逼她簽下500萬本票，並出言恐嚇，若不交錢就直接把裸照散播出去，同時要求她拿出50萬現金，否則不會放她離開。最後云云趁著2人睡著之際，透過手機對外向友求救才順利脫困。

新北地院審理時認為，王、陳2人僅因懷疑云云偷錢，就使用如此強暴、變態的手段凌虐性侵，甚至拍裸照逼迫簽本票，行為實在不該，但考量他們事後已與被害女子達成和解，並獲得原諒，云云也透過代理人表示不予以追究，請求從輕量刑，審結依最低刑度判王女有期徒刑4年2月、陳男4年。全案仍可上訴。

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