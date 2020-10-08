台南3男遭爆撿屍性侵少女　警：7月已移送、沒撂人圍警局

▲有網友在臉書爆料有3名年輕男子對未成年的少女施暴，甚至強逼洗澡並輪流性侵，事情鬧大之後，他們還跑去包圍台南市第三警分局。（圖／翻攝台南爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在臉書PO文網路爆料，指台南有3名男子毆打少女，除逼洗澡還趁機輪流侵犯，少女事後由家人陪同報案，3男竟撂人包圍警局嗆聲，態度囂張；台南市警三分局8日指出，本案今年7月13日已受理，將3名涉案男子依妨害性自主罪嫌移送法辦，並無所稱包圍警局及嗆聲被害人家屬情事。

台南市警三分局說明指出：針對台南爆料公社有民眾po文事項，市警三分局於2020年7月13日受理性侵案，經查當日中午受理後，即於當日下午通知、帶同3名嫌疑人到案說明，全案並依妨害性自主罪嫌移送台南地檢署偵辦。其他案情，因涉及婦幼案件，且已移送台南地檢署在偵辦中，不便透露詳細案情。

台南市警局則指出，PO文所述包圍警局及嗆聲被害人家屬情事非屬事實。市警局提醒網友，在司法調查偵辦尚未告一段落之前，用這樣聳動的字眼去爆料，有可能會對相關當事人構成妨礙名譽及毀謗的法律疑慮，請網友謹慎用詞用字，感謝大家對警政的關心。

據了解，一名網友7日在臉書「台南爆料公社」PO文指稱，有3名年輕男子對未成年的少女施暴，甚至強逼洗澡並輪流性侵，事情鬧大之後，他們還跑去包圍台南市第三警分局。爆料網友聲稱，受害少女年僅10多歲，和朋友去唱KTV，喝了酒想要回家，卻被3名陌生男子開車載回家輪流性侵，由於少女沒有父母，事後是由長輩陪同前往警局報案，沒想到3男竟然跑去包圍警局嗆聲。然而，這篇文章PO出不久就遭人檢舉，讓原PO氣到大罵，「你們還有辦法叫人去圍警局、嗆人家的長輩，這種事你們做得出來，現在還躲起來不敢面對、還檢舉文章，怕社會大眾知道你們是XXX（人名）嗎？」

在台南爆料公社PO文的網友表示，公開這件事的目的是要讓其他女生小心注意。發文網友十分氣憤，不僅貼出這3名男子的照片，以斗大的「台南輪姦犯」字眼抨擊3男，還在文中以諧音大罵他們是「曹金生（臭畜牲）」。網友指控，他們先找2名女子毆打少女，等著少女無力反抗，便伸出狼爪。事後為掩蓋惡行，還檢舉爆料貼文，企圖讓貼文下架。

其中涉案男8日凌晨在臉書PO文，指出 少女是被別的女生打，與他們無關，還公布與少女的Line截圖，大約2小時之後，另一名涉案人也在臉書PO出3點澄清，首先少女被打和他們一點關係也沒有；第二，他們沒有圍堵警局，也沒有嗆少女長輩；第三，是少女主動要求搭便車，並非他們強行帶走，「包圍警察局真的那麼好包嗎？警察都不會出來趕嗎？」希望大家不要加油添醋，也請網友別再打擾他的家人，這件事交給警方就好，「禍不及家人，各位應該也懂這個道理。」

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