姊夫半夜指侵小姨子…姊竟喊「不想事情擴大」！她一聽崩潰：噁心

圖、文／鏡週刊

新北市一名陳姓男子與妻子借宿小姨子家，小姨子主動讓出床位給姐姐和姐夫睡，自己則是在旁打地舖。沒想到姐夫半夜趁著姐姐熟睡，從床上翻下來指侵自己，儘管過程中不斷抵抗，甚至發出尖叫驚醒姐姐，姐夫仍不罷手，但姐姐直言不想「擴大處理」，讓他當場失控「還是我直接把他殺了不用去坐牢？」，法院最終依強制性交罪嫌起訴陳姓男子。

今年3月8日凌晨4時許，與妻子夜宿小姨子家的陳姓男子，不顧妻子就睡在旁邊，從床上翻身到小姨子的地鋪，在妻子面前脫下小姨子的內褲進行指侵，直到妻子被妹妹的尖叫聲驚醒，才痛斥自己的丈夫「你真的是畜生」「我沒辦法跟你當家人」「你現在滾出去」。

但姐姐在丈夫的哀兵政策下，向妹妹表明「不想擴大處理」，看到姐姐態度站在性侵自己的姐夫那邊，小姨子不堪受辱堅持提告，並當場失控大吼「還是我直接把他殺了不用去坐牢？」「我快瘋了…我想現在就讓他去坐牢！！！我要他加重刑罰」，並向男友訴苦說感到「噁心、崩潰、難過」。

法院審理時，陳姓男子否認犯行，辯稱只有觸碰小姨子的棉被，也沒有摸她身體，後來又改口說有把手放在小姨子手上，並撫摸自己生殖器。檢方最終依據小姨子的指證以及姐姐的證詞，在綜合相關證據後，檢察官依強制性交罪嫌將陳姓男子起訴。

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