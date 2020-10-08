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恩客用腿頂開...酒店妹遭硬來！崩潰哭求：放了我　竟被公司革職

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一名女童在日記揭露遭繼父性侵，但法院卻判繼父無罪。（示意圖／達志影像／非本文當事人）

▲阿義強行性侵小凡。（圖／示意圖，無關本案／達志影像）

記者林昱萱／台北報導

一名酒店妹「小凡」（化名）遭到客人「阿義」（化名）於包廂內性侵，不僅因此下體破皮，胸部、肩膀、手臂上都因此留下抓痕。對此，法院審理後，依法判阿義3年6月徒刑，而他不服判決結果上訴，但高分院法官、最高法院法官都認為原判決並無不妥，均駁回上訴。

判決指出，小凡在一間酒店上班，卻於某天晚上，遭男客阿義用腳壓制、頂開身體，於包廂內強行性侵得逞，而小凡的下體也因此破皮，就連手臂、肩膀、胸部上都有阿義留下的抓痕，大腿更是因此瘀青。

此外，小凡也提到，公司威脅自己，要求自己不要提告，而她堅持提告後，就遭到公司革職。對此，阿義辯稱，當時確實有到酒店消費，但矢口否認有性侵小凡，而他於上訴時也提到，小凡第一審、原審傳喚均不到庭，使他無法與其對質，確保其指訴與事實是否相符。

此外，阿義也稱，小凡提出的證據有出入，但法官調查之後，不採信阿義的說詞，且阿義的行徑已嚴重影響小凡之身心狀況，因此認定一、二審判決並無不妥，駁回其上訴。

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