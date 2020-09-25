　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

去旅館說想要...找外國妹到3號房服侍！壞到一半門開了　他臉秒垮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲旅館,房間,床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲阿宏被依法判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／宜蘭報導

一名男子「阿宏」（化名）是一間旅館的負責人，而他見一名男客有意接受性服務，就讓女子「花花」（化名）以2500元的價格，與他進行全套性交易，自己則從中收取750元的傭金。對此，宜蘭地院審理後，依法判他3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏是宜蘭某間旅館的實際負責人，但他見到一名男客，有意接受色情服務後，就基於意圖使女子與他人為性交行為而容留、媒介以營利之犯意，讓越南籍女子花花到旅館的3號房，為男客進行性交易。

雙方說定以一次2500元的價格進行，而其中1750元由花花所得，其餘750元則作為阿宏的傭金。不過，在雙方於房內進行性交易到一半時，隨即遭警方查獲。對此，法官認為，阿宏先前就已經有圖利容留性交之前案紀錄，經有期徒刑處罰之後，仍不知警惕。

法官認為，阿宏的行徑已經破壞社會善良風俗，惟念他犯後始終坦承犯行，並考量其犯罪動機、目的、手段、所獲利益、所生危害、家庭經濟狀況、智識程度等之後，依犯圖利容留性交罪，處以3月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

【更多新聞】

獨／潑屎妹「沒興趣當直播主」：我沒臉蛋沒身材！曝主要收入來源

快訊／台中爸媽「帶著9歲兒子輕生」！家人嚇壞報警　送醫搶救中

「有3個1000元」...看到帥哥哥秒上前攔！衣服剛脫光　下場慘爆

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
獨／三重小屁孩慘了！潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口要幫她出頭
快訊／買泡麵中千萬！全聯開出特別獎看是不是你
快訊／小七買麵包中千萬大獎！統一超商發票特別獎得主出爐
快訊／Keanna、謝和弦簽字離婚了！配偶欄空白：恢復單身
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

離婚後同居…爸媽帶9歲兒輕生「嬤聞焦味」急報案！警追查父母刑責

發燒4天沒看醫生！無照保母：沒有健保、找不到家長　3歲童臥床亡

出遊塞車煩！他用Google導航走替代道路...深山迷途車沒油了

手機打光偷拍畫面曝！四星飯店協理長年性騷...女員工泣：超噁心

熟客難防！他突飛踢檳榔攤老闆海K搶7萬…立馬砸6萬買「爽」

獨／三重小屁孩慘了！潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

快訊／基隆3歲男童「陳屍保母家」！警緊急封鎖現場調查

上酒店嗨ㄎㄧㄤ…男耍色「隔褲摸作陪妹私處」　6位數罰金曝

妻滑手機睡著…人夫幫蓋被驚見「變強了」崩潰！怒告科技老闆小王

兒跳級台大再赴美攻博士！父母撒千萬養到假學霸　心碎告討血汗錢

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

離婚後同居…爸媽帶9歲兒輕生「嬤聞焦味」急報案！警追查父母刑責

發燒4天沒看醫生！無照保母：沒有健保、找不到家長　3歲童臥床亡

出遊塞車煩！他用Google導航走替代道路...深山迷途車沒油了

手機打光偷拍畫面曝！四星飯店協理長年性騷...女員工泣：超噁心

熟客難防！他突飛踢檳榔攤老闆海K搶7萬…立馬砸6萬買「爽」

獨／三重小屁孩慘了！潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

快訊／基隆3歲男童「陳屍保母家」！警緊急封鎖現場調查

上酒店嗨ㄎㄧㄤ…男耍色「隔褲摸作陪妹私處」　6位數罰金曝

妻滑手機睡著…人夫幫蓋被驚見「變強了」崩潰！怒告科技老闆小王

兒跳級台大再赴美攻博士！父母撒千萬養到假學霸　心碎告討血汗錢

《古惑仔》山雞、烏鴉合體！陳小春對坐張耀揚⋯網嚇：要掀桌了

中職／曼恩投不長考慮轉牛棚　張喜凱有機會！現役唯一下勾先發

媽媽帶小孩錄郭彥均節目　自招「我排過你簽唱會」

被財政部排擠！　存載具後「沒中獎過」他暴怒：股票也欺負我

桃園人的台味下午茶！最強涮嘴組合　糯米腸Q黏還有超好吃香腸

自家正門面對尖型屋簷「犯屋脊煞」　命理師提醒：對著抽風管也NG

林雨宣體質敏感曾見人中邪　角色走火入魔下符水搶男人

日職／阪神虎爆群聚感染　經紀人聯繫呂彥青

離婚後同居…爸媽帶9歲兒輕生「嬤聞焦味」急報案！警追查父母刑責

蕭敬騰當霸氣老闆「該給的不會少」　曝跨年「2場全留給台灣」

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

社會熱門新聞

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

即／台中爸媽「帶著9歲兒子輕生」

潑屎妹「沒興趣當直播主」

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

即／新北女攜子燒炭雙亡　破門剩冰冷遺體

快訊／基隆幼童「陳屍保母家」！

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

女公關被威士忌打通任督二脈　單月獲百萬抖內

快訊／花蓮警遭「重物擊中」頭部破裂

絞殺母女、溺斃鄰居　2死囚聲請釋憲

獨／起底潑屎妹爸黑歷史！最強要犯薛球是他麻吉

不敢出國　詐騙集團租千萬豪宅當機房

貧女剩8403元遭查封　司院拚修法

快訊／高雄隨機殺人！1男地檢署門口遭砍

更多熱門

相關新聞

「有3個1000元」看到帥哥哥秒上前攔

「有3個1000元」看到帥哥哥秒上前攔

一名男子「阿傑」（化名）媒介3名女子，以每節15分鐘1000至1200元的價格，與不特定男客從事性交易，自己則從中收取傭金。對此，基隆地院審理後，依法判他2月徒刑，得易科罰金。

軍人當自拍不雅照　上傳推特供轉推

軍人當自拍不雅照　上傳推特供轉推

辣妹嬌喊要不要加一點　他秒冷淡拒絕

辣妹嬌喊要不要加一點　他秒冷淡拒絕

控北市前官員貪紓困金3千萬！旅館公會「要我們去死？」

控北市前官員貪紓困金3千萬！旅館公會「要我們去死？」

即將／動漫展秀「黑森林」辯只給男友拍　假Coser被訴

即將／動漫展秀「黑森林」辯只給男友拍　假Coser被訴

關鍵字：

旅館妨害風化

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

快訊／小鬼90分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別！

熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

快訊／小鬼搭白車「純白棺木」送抵二殯！

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面