去旅館說想要...找外國妹到3號房服侍！壞到一半門開了　他臉秒垮

▲阿宏被依法判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／宜蘭報導

一名男子「阿宏」（化名）是一間旅館的負責人，而他見一名男客有意接受性服務，就讓女子「花花」（化名）以2500元的價格，與他進行全套性交易，自己則從中收取750元的傭金。對此，宜蘭地院審理後，依法判他3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿宏是宜蘭某間旅館的實際負責人，但他見到一名男客，有意接受色情服務後，就基於意圖使女子與他人為性交行為而容留、媒介以營利之犯意，讓越南籍女子花花到旅館的3號房，為男客進行性交易。

雙方說定以一次2500元的價格進行，而其中1750元由花花所得，其餘750元則作為阿宏的傭金。不過，在雙方於房內進行性交易到一半時，隨即遭警方查獲。對此，法官認為，阿宏先前就已經有圖利容留性交之前案紀錄，經有期徒刑處罰之後，仍不知警惕。

法官認為，阿宏的行徑已經破壞社會善良風俗，惟念他犯後始終坦承犯行，並考量其犯罪動機、目的、手段、所獲利益、所生危害、家庭經濟狀況、智識程度等之後，依犯圖利容留性交罪，處以3月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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