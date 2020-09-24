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軍人自拍鳥照上推特鬼扯有藝術價值　法官怒：人人都是藝術家？

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▲手機，網路，保障，客服，專線。（圖／pixabay）

▲吳姓職業軍人自拍生殖器上傳推特。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／基隆報導

基隆一名吳姓男子為職業軍人，在住處與營區自拍「裸露勃起的生殖器」照片，並上傳到網路推特發文問網友「各位覺得如何，喜歡就轉推別害羞」，遭雲林憲兵隊網路巡邏發現。基隆地院審時，吳男律師辯，照片有藝術價值，遭法官狠狠打臉認為，這樣的行為跟癡漢一樣，因此依違反妨害風化罪判他拘役40天，如易科罰金，以1千元折算1日。

吳男的變態自拍不但吃上官司，甚至也遭汰除離開部隊，據判決書指出，吳男在陸軍關渡地區指揮部服役，於去年10月以及11月、今年3月27日、29日，達四次在基隆居住所，服役營區內，利用手機連線上網將自己「勃起的生殖器官」，po至推特甚至打上猥瑣字眼「嗨我喜歡的是女生但還是不排斥男性欣賞我的謝謝你們喜歡」、「這個各位覺得如何喜歡就轉推別害羞」等等，經地檢署偵查，吳男已明顯犯下妨害風化罪。

基隆地院審理時，吳男辯護律師向法官聲稱，照片雖有裸露性器官，但他的身體靠躺或平躺於沙發、床鋪，呈現怡然自若體態及美感，並無引起一般人羞恥或厭惡感不雅動作，具有藝術價值。吳男則向法官自清，推特帳號只有追蹤者才看得到，否認有公然供不特定或特定多數人瀏覽犯行。

最後基隆地院判決吳男裸露下體照片無美感可言，否則任何有性器官的男女，如果人人都裸露下體性器官，豈非人人都是「藝術家」，個個都是「藝術照」！加上法官認為他時為職業軍人，雖未露臉，但穿著陸軍迷彩製服拍攝性器勃起影像，使人聯想自拍者為我國「軍人」，除影響軍紀外，更敗壞我國軍形象，所為不該輕縱；但考量吳男犯罪手段屬平和、犯罪動機只為吸引大眾眼光、博取點讚的心裡自我滿足，因此依違反妨害風化罪判他拘役40天，如易科罰金，以1千元折算1日，全案可上訴。

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