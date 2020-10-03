20分鐘1200元「只戴套+一下下」　男客怒留「證據」報警求退錢

▲菲籍男子蒙迪（化名）買春失敗後，氣得報警，旅社負責人因媒介色情也慘遭判刑，。（圖／示意圖／pixabay）



記者徐愷昕／台南報導

菲律賓籍男子蒙迪（化名）一日凌晨前去雲林某旅社買春，與對方談妥20分鐘1200元，未料過程中應召女夢夢（化名）僅替他戴上保險套並口交一下，就以時間到了為由直接穿衣離開，留下錯愕的蒙迪。當下蒙迪因要不回1200元，氣得連保險套都還沒脫，就趕緊向警方報案。雲林地院一審依妨害風化判旅社女老闆有期徒刑2月；案經上訴，台南高分院維持原判。

蒙迪2016年4月15日凌晨進入斗六某旅社買春，當時老闆表示「每次20分鐘1200元」，他沒有多想直接答應，接著就選了自己看上去較為順眼的女子夢夢。沒想到進入房間後，夢夢僅替他戴上保險套口交一下，其他事情什麼都沒有發生，很快就以時間到為理由，穿上衣服直接離開。

蒙迪認為性交過程與當初協議有出入，當場氣得向夢夢討回1200元，但女方不肯，他一氣之下遂報警，並向警稱，「我還未射精她就說時間到了」、「我都還沒有進入」、「什麼都沒有發生，她們不願意退錢」等語。警方到旅社時，發現蒙迪下半身全裸，保險套仍套在他器官上，速將該保險套扣留後送驗。

法庭上，旅社女老闆否認店內有提供媒介性交的服務，辯稱與蒙迪發生關係的女子為3樓的房客，當天她因聽到2樓傳出爭吵聲，所以上前去關心，並不知道2人在吵什麼，至於她所收的1200元單純就是住宿費。

法官審理時根據警詢內容，以及戴在蒙迪生殖器上的保險套等證物，不採信女老闆說詞，審結依妨害風化罪判她有期徒刑2月，緩刑2年，並須支付公庫1萬元；案經上訴，台南高分院認為一審判決並無不當，維持原判。全案定讞。

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