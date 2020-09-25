「有3個1000元」...看到帥哥哥秒上前攔！衣服剛脫光　下場慘爆

▲阿傑被依法判2月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／基隆報導

一名男子「阿傑」（化名）媒介3名女子，以每節15分鐘1000至1200元的價格，與不特定男客從事性交易，自己則從中收取傭金。對此，基隆地院審理後，依法判他2月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑基於意圖使女子與他人為性交行為，而媒介以營利之犯意，讓3名女子以每節15分鐘1000元、1200元不等之價格，與不特定男客從事全套性交易，自己則以每節50元的方式收取傭金。不過，阿傑某次在進行攬客時，卻意外招攬到絕不能招惹的對象。

事發當天，阿傑看到兩名男子經過店門口，隨即上前以「小帥哥，來看一下，來門口看一下，裡面有3個，1000元」等語來詢問兩人是否要進行性交易，等到對方同意之後，隨即將人帶往屋內，並由小姐引導男子到第二間房內，等到小姐將衣褲脫掉，準備進行性交易時，男子則立即表明警察身分，並通知支援警力到場。

對此，法官認為，阿傑媒介女子與他人為性交行為，以此不法方式獲取金錢，敗壞社會風氣，所為實屬不該，惟慮及坦承犯行之犯後態度，所圖獲利尚微，再審酌其智識程度、家庭經濟狀況、目的等之後，依犯意圖使女子與他人為性交之行為，而媒介以營利，判處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算一日。

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