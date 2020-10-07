雲端最前線／雙十國慶三大亮點 33分鐘煙火台南綻放！

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2020年雙十國慶即將於本週六登場，而今年的國慶煙火也將首次在台南安平漁光島施放，預計施放1萬6,882發，時長約33分鐘。台南市政府也特別公布多處煙火「最佳觀賞地點」，以及周邊交通管制等注意事項，還有共310部接駁車輛供遊客使用。《雲端最前線》7日邀請文化總會發言人湯佩儀、台南市政府觀旅局長郭貞慧、憲兵第202指揮部快反連中士副班長黃姿淨以及TBC舞團創辦人黃柏青與主持人楊文嘉深度探討。

▲總統府國慶光雕秀。（圖／記者陶本和攝）

「自信島嶼 迎向曙光-中華民國109年國慶．總統府建築光雕展演」點燈儀式於6日(二)晚上7點於總統府前凱達格蘭大道舉行。總統蔡英文也將會出席。文化總會表示，總統府將化身為「燈塔」，塔樓上投放「雷射」，光雕以「狂風暴雨」為開頭，象徵今年的不平靜與困難挑戰，但台灣最後憑藉著厚實的民主實力成功克服挑戰。

美國總統川普日前確診感染新冠肺炎，雖於美東時間5日出院但健康狀況仍受質疑。民主黨總統候選人拜登6日則表示，他期待再次與川普辯論，但若川普仍感染，第2場辯論就不該舉辦。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。