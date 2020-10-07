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影／國慶大典將登場！看憲兵快反連、350人街舞團秀女力

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新聞節目中心／綜合報導

雙十國慶即將到來！今年國慶有三大亮點，包含府前的國慶大典、總統府光雕秀，以及首度在台南舉綻放的國慶煙火。其中，國慶大典內有不少「女力展現」，像是憲兵快反連今年共12位女性參與操演；節目下半段更安排街舞天團TBC與莊敬高職學生組成350人「女力覺醒」街舞團，盼展現女性力量、街舞風的一面。

ETtoday《雲端最前線》今日邀請文化總會發言人湯佩儀、台南市政府觀旅局長郭貞慧、憲兵第202指揮部快速反應連中士副班長黃姿淨，以及TBC舞團創辦人黃柏青，一同「開箱」國慶系列表演活動。

▲▼文化總會發言人湯佩儀,台南市政府觀旅局長郭貞慧,憲兵第202指揮部快反連中士副班長黃姿淨,TBC舞團創辦人黃柏青參與《雲端最前線》錄影。（圖／翻攝雲端最前線）

在國慶大典中，憲兵快反連今年再度擔下參演任務。黃姿淨指出，快反連以往都是以典禮服方式通過觀禮台，這次特別結合戰時任務，在車身加裝迷彩的偽裝，要向國人展現快反連不再是一個禮賓勤務的單位，「他是一個有作戰能力的部隊！」

聊起訓練過程，黃姿淨則說，其實最一開始訓練，每個機車手都要從最基本的「倒車扶正」開始，因為訓練過程中可能發生車輛傾倒狀況，「若騎一騎倒了，沒人可以幫你，你只能自己扶起來」，所以這算是入門的關卡，若一開始沒辦法將車扶起來，後面的訓練都沒辦法再繼續。

她也分享，扶車比較要靠腿部力量，因此大家會一群女生結伴去健身房，做深蹲等加強腿部訓練的肌力運動，而今年也有12位女性同仁參與國慶操演。

▲▼文化總會發言人湯佩儀,台南市政府觀旅局長郭貞慧,憲兵第202指揮部快反連中士副班長黃姿淨,TBC舞團創辦人黃柏青參與《雲端最前線》錄影。（圖／翻攝雲端最前線）

面對主持人好奇男性、女性訓練是否一致？黃姿淨堅定喊「對！沒錯！」完全沒有特別，因為訓練過程中大家都是一起，安全帽戴上教官其實也分不出男生、女生，「他就說幾車、幾車，沒有標好，去推車！」沒有任何例外，「他也不知道你是誰，只要做不對，就是懲罰」。

黃姿淨也提及，國軍女性的比例越來越高，自己是高中畢業入伍，但還是有些人會擔心軍中是否會有性別歧視等等問題，「但我想告訴大家，其實現在軍中已經不像以往那麼剛硬」，女性從軍也能在某些部分做為部隊的潤滑，「因為女生很多想法還是會跟男生不一樣」，就像快反連是女性擔任連長，「現在有越來越多女性可以在部隊中擔任很重要的角色」。

「大家不要害怕當兵這件事」黃姿淨強調，當兵可以實現自我目標，自己會加入快反連，也是覺得它很特別，「當你老了回想過往，可以驕傲地說，我曾在總統府前展演過，也騎上國軍重型機車」，這是很特別的回憶，「人生要多一點跟人家不一樣的東西！」

黃柏青則指出，今年表演很重要的部分就是「全女力」，街舞團由二十幾位專業舞蹈老師，配上三百多位莊敬高職表演藝術科的女舞者同學，是今年陣仗最大、規模最大，且所有女孩子的舞蹈動作都不含糊。

他也進一步說，這次演出取名「女力覺醒」，因為以往國慶的街舞演出，通常是由男生做些比較POWER的動作，或是街舞的一些呈現方式，今年則是一樣用很強烈的POWER，但以女生呈現；過往大家會認為女生比較會跳一些性感、婀娜多姿的舞風，但今年就是展現女性POWER、街舞風一面，「一定能震撼國人眼睛！」

▲▼文化總會發言人湯佩儀,台南市政府觀旅局長郭貞慧,憲兵第202指揮部快反連中士副班長黃姿淨,TBC舞團創辦人黃柏青參與《雲端最前線》錄影。（圖／翻攝雲端最前線）

國慶總統府光雕秀已在6日啟動，秀出故前總統李登輝的墨寶，以及「我是台灣人」字樣，成為一項亮點。湯佩儀指出，今年主題是「自信島嶼、迎向曙光」，總統府的高塔化身「燈塔」，並特別請到厲害的製作團隊打造光雕秀，包含舞台設計馮建彰、視覺動畫邱煥升，以及音樂人林耿農擔任音樂設計，藝術總監由前台北流行音樂中心籌備主任丁度嵐擔任。

湯佩儀進一步指出，去年的光雕秀得到德國紅點設計獎肯定，而今年的光雕秀，結合了許多台灣優異的表現，包含國家防疫隊、科技國家隊、文化國家隊，以及5G、台灣豬口蹄疫除名等，都是台灣今年的亮點，「我講厲害真的是不為過，因為我覺得台灣人要有自信，要自賣自誇！」

另一方面，今年國慶煙火將在台南漁光島綻放，時間長達33分鐘。郭貞慧表示，這是自從有國慶煙火活動後，首度在台南舉辦，「我們其實很感動，等於全市大家都動起來了，市民也都會很驕傲的跟大家說『今年煙火在台南耶！趕快來！』」

郭貞慧接著說，大約6、7月確定煙火在台南施放後，周邊飯店已被訂滿，市府也希望有「外溢」效果，不只集中在台南市舊城區，「其實原本的台南縣的旅館也賣得相當好！」她還指出，配合煙火施放，今年安排了郵輪「海上看煙火」、雙層觀光巴士等行程，都被秒殺；且過去在舞台規劃上，僅有一個主舞台，今年還增加了多個副舞台，都是希望台南的第一次，可以有最完美的呈現。


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